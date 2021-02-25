نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس ٢٥ شباط ٢٠٢١

في نشرة اخبار اليوم:

-معاملات الدعم بالدولار نائمة في المركزي وعين دياب على الذهب

-رواتب اللبنانيين تتلاشى وقيمة الليرة تتهاوى امام سعر صرف الدولار

-أسعار الوقود تلهب الجيوب فهل يتلقى اللبنانيون ضربة قاضية برفع الدعم؟

لليوم الثاني على التوالي بكركي محور الحركة السياسية، فالرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل في شبه عزلة والرئيس نبيه بري يلملم تداعيات فضيحة تلقيح النواب، اما رئيس الحكومة المكلف فصار على يقين بانسداد افق التشكيل محليا وينتظر تغيرا خارجيا قد يأتي وقد لا، في هذا الوقت زار وفد من التيار الوطني الحر بكركي واعلن باسمه النائب روجيه عازار ان “بكركي بيتنا ومنجي ومنروح عليها بس بدنا”، في المبدأ والمنطلق العبارة جميلة وتوحي ان العلاقة في احسن ايامها بين البطريركية المارونية والتيار البرتقالي، لكن بين القول والفعل فرق شاسع، فغير صحيح على الاطلاق ان العلاقة بين الطرفين سوية وجيدة، فالبطريرك الراعي اطلق منذ الصيف الفائت دعوتين استراتيجيتين لم يلقيا أي ترحيب لا من رئيس الجمهورية ولا من تياره السياسي فبرودة لافتة تعاطى فيها الطرفان مع المبادرة بحياد لبنان ومع الدعوة الى مؤتمر دولي خاص بلبنان باشراف الأمم المتحدة، وهدفه مساعدة السلطات اللبنانية على تطبيق اتفاق الطائف نصا وروحا.

الرئيس وتياره لم يعارضا طرح البطريرك علنا، لكن ضد الطرحين في العمق، في المقابل بدأت الاستعدادات سياسيا وشعبيا لتنظيم تظاهرة كبيرة الى بكركي السبت تأييدا لموقفي البطريرك، وهي ستضم مبدئيا القوى السياسية المناوئة للعهد، ما يعني اننا امام سباق مسيحي مسيحي الى بكركي، فماذا سيفعل البطريرك في هذه الحالة؟ هل يكمل معركتي المؤتمر الدولي والحياد فيصطدم عاجلا ام اجلا برئيس الجمهورية وتياره؟ ام يأخذ مساحة انتظار حتى تصبح الصورة اكثر وضوحا محليا وإقليميا؟

السبت اذاً يوم مفصلي وانطلاقا مما سيحصل فيه ستتبلور الصورة، صورة المستقبل القريب علماً ان مصادر مقربة من بكركي اكدت لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان الراعي مستمر حتى النهاية في الدعوة الى مؤتمر دولي بعدما فقد الامل بإمكان التوصل الى حل لبناني لبناني للازمات المطروحة، فهل يكون فقدان الامل البطريركي بالمنظومة السياسية الفاسدة بداية بزوغ الامل بالخلاص عند اللبنانيين؟