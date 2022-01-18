نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني 2022

-نجيب ميقاتي باش كاتب لدى أمل وحزب الله؟

لماذا عاد الثنائي امل – حزب الله الى طاولة مجلس الوزراء من جديد؟ انه السؤال المطروح في الاوساط السياسية منذ السبت الفائت، اي منذ صدور البيان المشترك المفاجىء الذي غيّر المشهد السياسي في لبنان.

لكن السؤال لا يجب ان يطرح بهذه الطريقة، وانما بطريقة اخرى مغايرة، اذ, لماذا لا يعود حزب الله وامل الى الحكومة من جديد؟ فنبيه بري حصل على الضمانة التي يطلبها: ان لا يقارب مجلس الوزراء موضوع التعيينات الادارية لا من قريب ولا من بعيد. فكل هم بري في هذه المرحلة يتركز على ضرب ما تبقى من عهد ميشال عون، وهو يستميت لمنع العهد البرتقالي من التقاط انفاسه، وخصوصا لمنعه من تأمين اي استمرارية له في الادارة من خلال تعيين موظفين ومديرين وضباط وقضاة يدينون له بالولاء او يتبعون سياسيا للنائب جبران باسيل.

لهذا السبب بالذات تم حصر جدول اعمال الحكومة في الجلسات الحكومية اما بالموازنة او بمشاريع التعافي الاقتصادي. في ما خص حزب الله الهمّ مختلف. فهو ربط عودته بقبع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وحتى الان كل المؤشرات تنبىء ان البيطار سيكون عاجزا عن استكمال عمله لسببين اثنين: دعاوى الرد التي انهالت عليه من كل حدب وصوب باسلوب مؤامراتي منهجي مبرمج، ثم لأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز فقدت نصابها، وبالتالي اصبحت عاجزة عن النظر في دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.

اذا، قَبعُ البيطار، تم من دون عملية قَبعْ، فلماذا اذا يبقى حزب الله خارج جنة الحكومة؟ ولماذا يتحمل مسؤولية تعطيل الحكومة على كل المستويات، فيما هو قادر على تعطيل عملها بالقطعة؟ هكذا عاد الثنائي الى الحكومة، وستعود الحكومة الى الانعقاد بشروطه وجدول اعماله ووفق مطالبه. فكيف يرضى نجيب ميقاتي ان يتحول من رئيس السلطة التنفيذية في لبنان الى مجرد باش كاتب لدى امل وحزب الله؟