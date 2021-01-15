نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم السبت 16 كانون الثاني 2021

في نشرة اخبار اليوم:

-ارتفاع الاصابات والوفيات يؤشر الى ان سلالة جديدة من كورونا تفشت في لبنان: كل المؤشرات الصحية تدل على ان لبنان دخل في مرحلة السلالة الجديدة لوباء كورونا، بدليل الارتفاع السريع في عدد الاصابات وكذلك عدد الوفيات، هذا الواقع هل يدفع بالسلطة التنفيذية الى تمديد فترة حال الطوارئ والاقفال العام الى ما بعد الخامس والعشرين من هذا الشهر موعد انتهاء هذه المرحلة من الاقفال العام؟ اذا كان معيار الاستمرار في الاقفال هو عدم انخفاض الاصابات فان التمديد آت لا محال، فعدد الاصابات يقفز بشكل غير مسبوق وكذلك عدد الوفيات، ويقابل هذا التدهور تقلص عدد الاسرة في المستشفيات الى الحدود الدنيا، فهل يمكن التوقع ان الاسبوع المقبل سيكون اسبوعا كارثيا بالنسبة لتفشي الوباء؟ هذا ما يخشى منه الجميع من دون استثناء.

-بعد قانون اللقاحات هذه هي الية استيراد اللقاحات وهذا هو دور الشركات الخاصة.

-خمسون ماكينة اوكسجين تنتظر في المدينة الرياضية معالجة الهرطقات السياسية.