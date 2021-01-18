نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الاثنين 18 كانون الثاني 2021

في نشرة اخبار اليوم:

-وبدأ التحدي الحقيقي، نقص في الاطباء والممرضين والممرضات في المستشفيات: خبر اسود من دكتور ابيض، يغرد رئيس مستشفى رفيق الحريري الحكومي على مدار الايام القليلة الماضية، سجل لبنان يوميا اكثر من 30 مريضا جديدا بحاجة لعناية مركزة و40 حالة وفاة هذا امر مأساوي وستكون الاسابيع المقبلة صعبة، دكتور ابيض يتمتع بصدقية عالية لذا فان كلامه يؤخذ كثيرا على محمل الجد خصوصا بين معظم الذين يتعاطون في ملف كورونا في لبنان. ولكن ماذا بعد؟ الاصابات والوفيات ترتفع بسرعة الارنب والمعالجات بطيئة بطء السلحفاة، وهكذا يهرول لبنان الى الكارثة عن سابق تصور وتصميم، بسبب فوضى عارمة وارتجالية فاقعة، اما الى اي درك سيصل الوضع فالعلم عند الله وبالتأكيد ليس عند المسؤولين.

-من القرض الحسن الى مساعدات المازوت، حزب الله يسترضي جمهوره.

-التذاكي اللبناني، حين يهرّب الصهريج من حاجز قوى الامن.