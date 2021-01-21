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نشرة أخبار “صوت بيروت إنترناشونال” ليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021

21 - يناير - 2021
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2021 5:57 مساءً
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في نشرة أخبار اليوم:

-تمديد الاقفال الى الثامن من شباط المقبل: الى الثامن من شباط من السابع من كانون الحالي مسافة شهر من الاقفال العام الشامل فهل يكون كافيا لتبطيء انتشار وباء كورونا بعدما بلغ ارقاما غير مسبوقة لجهة الوفيات والاصابات؟ القرار كان لا بد منه ويهدف الى التقاط الانفاس لجهة تأمين المزيد من اسرة اقسام كورونا او لجهة تأمين اجهزة التنفس، والاسبوع الاول من شباط يتزامن مع بدء وصول دفعات من اللقاح الى لبنان.

-ماذا عن اللقاح؟ متى يصل ولمن ستكون الاولوية؟

-حتى في عز الازمات ثقافة الابتزاز مستمرة في قطاع الدواء.

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