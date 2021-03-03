نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” ليوم الأربعاء 3 آذار 2021

في نشرة اخبار اليوم:

-احتجاجات اللبنانيين في الشوارع، عودة الثورة ام رسائل سياسية؟

-كيف تطور سعر صرف الليرة ومن يسبق من؟ الدولار او الشارع؟

-ماذا ارادت كتيبة الدراجات النارية عبر تحطيم المتاجر في الحمرا؟

هل ما شاهدناه امس في الشوارع والطرقات هو عودة النبض الى ثورة 17 تشرين ام عملية توجيه رسائل سياسية عبر الشارع؟ ما حصل مزيج بين الامرين، فالشعب يائس ومحبط ويعاني ولم يعد عنده ما يخسره، دولاره يلامس العشرة الاف ليرة فيما مسؤولوه المفترضون لا يهتمون الا بحصصهم وحقائبهم ومقاعدهم، انه شعب لم يعد يثق بحكامه ويدرك تماما ان مصلحته هي في اخر همومهم، بل لا تدخل في حساباتهم لذا كان من الطبيعي ان ينتفض على الواقع القائم تسجيلاً لموقف ورفضاً لذل متواصل ومستمر، لكن الامر في الامس لم يتوقف هنا، صحيح انه في الشارع كان هناك الثوار الحقيقون والمنتفضون الرافضون، لكن كان هناك ايضا قوى معينة حاولت ان تدخل على الخط لتحقيق مكاسب سياسية، ابرز الداخلين على خط الشارع حزب الله وحلفاؤه فمن راقب كيف اشتعلت المناطق يلاحظ ان المناطق الشيعية حيث الحضور الوازن لجمهور حزب الله كانت البادئة في الانتفاضة ثم لحقتها بقية الشوارع، فحزب الله المحشور سياسيا بطحشة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يحاول ان يصرف الانظار الى اتجاه اخر وهو يدرك ان الدعوة الى الحياد والى مؤتمر دولي لتطبيق الطائف نصاً وروحاً امران لا يصبان في مصلحته، كما صار يدرك تماماً ان الغطاء الشعبي المسيحي الذي امنه له العماد ميشال عون وتياره السياسي في مرحلة من المراحل لم يعد بالقوة السابقة، لذا اضطر الحزب اولا الى اعادة مد خطوط التواصل مع البطريركية المارونية من خلال احياء لجنة التواصل بينه وبين بكركي، كما اضطر الحزب ايضاً لاعطاء الاشارة لمناصريه للنزول الى الشارع بهدف خلق دينامية سياسية جديدة تنسي الرأي العام الدينامية التي اطلقها البطريرك الراعي السبت الفائت في بكركي، وقد وصل به الامر الى حد ارسال اصحاب الدراجات النارية الى شارع الحمرا لتخريب ما امكن تخريبه في رسالة واضحة الى من يعنيهم الامر.

نحن اذا امام تطور جديد في مشهد الارض، فالتظاهرات انقسمت بين القضايا المطلبية وبين الاهداف السياسية ونحن لم نعد امام شارع واحد بل امام شارعين، فالى اين سيقودنا المشهد الجديد؟ وهل نصبح امام شارعين مختلفين متناقضين كما نحن امام سياستين واستراتيجتين وتوجهين مختلفين؟