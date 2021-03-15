نشرة أخبار "صوت بيروت انترناشونال" ليوم الاثنين ١٥ آذار ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-السوق السوداء تحطم الليرة امام الدولار والخشية تتعاظم من فلتان امني

-التلقيح ضد كورونا بالقطارة ووزير الصحة يمنع القطاع الخاص من استيراد اللقاحات

-وكالات السيارات تصرخ: المبيعات في الارض ومصير القطاع غامض

صدقوا او لا تصدقوا، عنوان واحد يختصر واقع الدولة اللبنانية في هذه الايام، انها دولة تقتل شعبها وناسها، فهي دولة مجرمة في كل ما في الكلمة من معنى، والقتل هنا له اوجه عدة كما ان له وسائل عدة، من هذه الوسائل ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، والغلاء الجنوني الذي يهدد اللبنانيين بما تبقى من لقمة عيشهم، فماذا تفعل الدولة بحكومتها ووزراتها ومؤسساتها كلها لمواجهة تخطي الدولار حاجز الـ١٣ الف ليرة؟ لا شيء، فالحكومة مستقيلة من دورها ومهمتها ومسؤوليتها وهي عندما كانت في عهدها الذهبي لم تقم بامر مفيد، فكيف الحال اليوم بعدما صار بامكانها التذرع بأنها حكومة تصريف اعمال ليس الا؟

وسيلة اخرى تعتمدها الدولة لقتل شعبها، الاهمال المقصود في مواجهة جائحة كورونا، وهو اهمال ولد كوارث في الماضي والحاضر ومرشح ان يولد كوارث اكبر في المستقبل. مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس ابيض يقول في تغريدة اليوم ان الاتجاه التصاعدي للوباء مؤكد والموجة وشيكة، في المقابل وزير الصحة يعيش في برج عاجي وهو لا يزال يدور ويحور مانعاً الشركات الخاصة ان تستورد اللقاح على حسابها، فكيف يسمح حمد حسن لنفسه ان يتخذ مثل هذا القرار الخطير الذي يهدد حياة اللبنانيين يومياً؟ هو يدرك ان وصول اللقاحات بواسطة الدولة يتم بالقطارة، فلماذا لا يعطي الشركات الخاصة حق استيراد اللقاح؟ فهل هو يرأس وزارة الصحة ام وزارة اللاصحة؟

في خضم الموت اليومي الذي يعانيه اللبنانيون المنظومة السياسية لا تزال تدور في الحلقة المفرغة اياها، حكومة لا تشكل، مجلس نواب لا يعمل الا تحت الضغط او بمنطق المقايضة، ورئيس الجمهورية يعيش حالة انكار ويرفض الاعتراف بالواقع، ورئيس حكومة مكلف لا يبالي الا بمعاركه مع جبران باسيل، انها منظومة لا تهتم الا بمصالحها، فيما الموت قهراً او جوعاً او بالكورونا يدق الابواب، فشكراً لك يا منظومة القتل ويا دولة القتلة والمجرمين.