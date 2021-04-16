نشرة أخبار "صوت بيروت انترناشونال" ليوم الجمعة ١٦ نيسان ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-أهالي ضحايا المرفأ غير مرغوب فيهم في القصر فكيف يرضى “بيّ الكل”؟

-ربع الدعم يذهب للنازحين والربع الثاني للتهريب فمن يوقف مسار الإنهيار؟

-بلدية بيروت تهتم بزرع الأعمدة وتتجاهل ناسها المحتاجين

صدقوا أو لا تصدقوا نحن في بلد اللامعقول، أكثر من ثمانية أشهر انقضت على تفجير المرفأ، ولم تظهر بعد أي حقيقة عمن خطط وعمن نفذ وعمن شارك في أكبر تفجير اجرامي شهده لبنان، وفي النتيجة المجرمون يسرحون ويمرحون والمسؤولون عندنا لا همّ لهم إلا عرقلة عمل القضاء، والهدف واضح وضوح الشمس، ابعاد الكأس المرّ عن أنفسهم، وتحديداً لكي لا يحاسبوا ولكي لا يحاكموا على اهمالهم وتقصيرهم ولا حتى على اجرامهم.

كل هذا نعرفه ولا جديد فيه لكن الجديد المدوّي والمخجل هو ما حصل بين دوائر قصر بعبدا ووفد من أهالي فوج الإطفاء، فدوائر القصر أعطت موعداً للوفد في العشرين من الجاري لكي يشرح معاناة الأهالي لرئيس الجمهورية، ثم تراجعت عن الموعد بحجة انه لا يمكن توجيه اسئلة معينة إلى رئيس الجمهورية ولا مخاطبته بأسلوب غير لائق، وحكم دوائر القصر جاء بعدما اطلعت على الرسالة الكاملة التي كان يفترض ان يلقيها الوفد والتي اعتبرتها الرئاسة الأولى مهينة.

في الشكل اولاً الأسلوب الذي تعاطى به القصر الجمهوري مع اهالي الشهداء غير مقبول وحتى غير مسؤول، ان الاهالي دفعوا ثمناً غالياً لتقصير المسؤولين، لقد انتهت حياة ابنائهم فجأة، وانهارت حياتهم معهم، افلا يحق لهم بالتالي ان يلتقوا رئيس الجمهورية ليعبروا عن معاناتهم، ومن ثم في المضمون لماذا لا يحق لاهالي الشهداء ان يطرحوا اسئلة، اليس للدم الذي سال اي قيمة؟ اليس للشهادة اي حرمة؟ ام ان حصانة الرئاسات والمسؤولين في لبنان تبقى أقوى من حرمة الدم وحصانة الشهادة؟

لا يا فخامة الرئيس لقد اطلقوا عليك عند مجيئك لقب “بيّ الكل” فهل هكذا يعامل الأب ابناءه؟ ولاسيما أن هؤلاء الأبناء موجوعون، متألمون ومظلومون حتى الآن على الأقل. فخامة الرئيس أعط تعليماتك إلى دوائر القصر لكي تسمح لأهالي الشهداء أن يقابلوك، فهؤلاء يستحقون منك أن تستمع إلى معاناتهم وأن تجيب عن اسئلتهم، وإذا لم تفعل فهذا يعني أنك تساهم ولو عن غير قصد في اهدار الحق وعدم تحقق العدالة.