نشرة أخبار "صوت بيروت انترناشونال" ليوم الثلاثاء ١٥ حزيران ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-سهام بعبدا ترشق بري والحريري ونصيحة اماراتية للرئيس المكلف بالاعتذار

-في دويلة حزب الله فقط يجرؤ مطلوب للعدالة على تهديد مخابرات الجيش

-الامم المتحدة تحذر، مليون لبناني مهددون بالجوع فهل صرنا دولة فاشلة؟

مرة جديدة يثبت الرئيس نبيه بري أنه المتحكم الأول والأبرز في اللعبة السياسية في لبنان، ومرة جديدة يتأكد أن تدخله في الشأن الحكومي عقد الملف الحكومي بدلاً من أن يسهله، يوم السبت الفائت كان رئيس الحكومة المكلف على قاب قوسين أو أدنى من الاعتذار على عدم التشكيل، لكن رئيس المجلس النيابي تدخل بقوة مع الحريري ليمنعه من اتخاذ القرار الصعب، فهو لا يريد ذلك لسببين، أولاً لتصفية حساباته مع جبران باسيل وايضاً مع العهد ككل، وثانياً لأن الحريري صار الخيار الأفضل عند الثنائي الشيعي بعدما تحول رهينة سياسية لديه، وبعدما جيّر الحريري قراره وقرار من يمثل لمصلحة أمل وحزب الله.

هكذا عادت الأزمة إلى النقطة الصفر في نهاية الأسبوع الماضي، وبدا أن الحريري اجّل قرار الاعتذار حتى موعد آخر بعدما استهمله الرئيس بري ٥ ايام لاكمال مبادرته، لكن الجميع كان يدرك أن مبادرة بري سقطت ليس لأمور تتعلق بتفاصيلها ومندرجاتها بل لأن صاحبها تخلى عن دور الحكم وبيّن وجهه الحقيقي وانحيازه الكامل للحريري، وجاء الرد اليوم عبر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية الذي دعا الى الاستناد الى الدستور في عملية التأليف والتقيد باحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس اعراف جديدة ووضع قواعد لا تتالف معه.

وغني عن القول أن رئاسة الجمهورية تصوب على بري والحريري معاً، فتدعو الأول الى عدم التدخل في ما لا يعنيه دستورياً كما تدعو الثاني الى التقيد بالدستور، ما يفرض التنسيق مع رئيس الجمهورية حصراً، لأنه اضافة طبعاً الى رئيس الحكومة المكلف المعني الوحيد بتأليف الحكومة.

فكيف ستنتهي هذه الخبيصة يا ترى؟ ولماذا يتخلى الرئيس الحريري عن دوره كرئيس حكومة مكلف تارة لمصلحة الخليلين وطوراً لمصلحة وفيق صفا وأخيراً لمصلحة نبيه بري؟ فهل هو حقاً رئيس حكومة مكلف أم أن النواب كلفوه ليقوموا مقامه في تشكيل الحكومة؟ لا يا دولة الرئيس أنت رئيس حكومة مكلف لا قائممقام، فتصرف على هذا الاساس واتخذ القرار الذي يمليه عليك ضميرك ومن تمثل وما تمثل، ساهم في انهاء معاناة الوطن ولا تزد معاناة إلى معاناته، ارحم الشعب لأن التاريخ لا ولن يرحم.