نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” ليوم الجمعة ٢٦ شباط ٢٠٢١

في نشرة اخبار اليوم:

-بكركي تسعى جاهدة لدعم حياد لبنان ومنظرو العهد يتباهون بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

-سائقو النقل العام يرفعون الصوت مجدداً ويلوحون بالتصعيد بعدما انهكهم الاغلاق

-هل تفتح المدارس أبوابها بعد الاقفال العام؟ وما مصير العام الدراسي؟

ما قاله الوزير السابق بيار رفول لا يصدق، فالقيادي في التيار الوطني الحر ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية اكد في حديث إذاعي ان التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية هما في محور المقاومة والممانعة معتبرا ان الاميركيين وغيرهم سيتحدثون مع المسؤولين اللبنانيين لان المحور المذكور قد فاز.

في المبدأ يحق لرفول ان يقول ما يشاء عن سياسة التيار كما يحق لاي حزب او تيار لبناني ان يصطف حيث يريد وان يتأخذ الموقف الذي يريد بمعزل عن صوابية هذا الموقف او خطأه، لكن في المقابل لا يحق لرفول ابدا ولو كان مستشار رئيس الجمهورية ان يحجم دور رئيس الجمهورية ويقزمه الى هذا الحد، انه امر مرفوض شكلاً ومضموناً، فرئيس الجمهورية دستورياً وتاريخياً هو رئيس جميع اللبنانيين انه بي الكل كما احب ميشال عون ان يسمى في بداية عهده، فكيف تحول ميشال عون او كيف حولوه من بي الكل الى اب لفئة محددة من اللبنانيين؟

اما في المضمون فلا يدري حضرة المستشار ان ما قاله يشكل جريمة موصوفه بحق لبنان، فلبنان هو دائما على الحياد في صراعات المنطقة هو ليس مع محور ضد اخر، ولا يرضى ان يصطف مع محور ضد اخر، ثم اين مصلحة لبنان في معاداة دول فتحت لابنائه أبوابها وتربطه بها علاقات تاريخية اخوية مميزة؟

حضرة المستشار ما قالته مسيء الى ثلاثة: الى رئيس الجمهورية ميشال عون شخصياً، والى مقام رئاسة الجمهورية والى العلاقات التاريخية بين لبنان والدول العربية. فاعتذر وتراجع علاناً عنه، يكفي الجمهورية ما تعانيه جراء سياساتكم الفاشلة، فلا تواصلوا فشلكم المدمر لان الجمهورية متى سقطت فانها ستسقط على رأس الجميع.