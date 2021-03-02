نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” ليوم الثلاثاء ٢ آذار ٢٠٢١

في نشرة اخبار اليوم:

-انقسام سياسي حاد بين اللبنانيين، فبين التدويل والمؤتمر الدولي ماذا يقول القانون؟

-تهديد جديد لحياة المواطن فاما ان يدفع الفاتورة الاستشفائية وفق سعر المنصة او يواجه المرض والموت

-ازمة الكهرباء تتفاقم، المولدات الخاصة ترفع التعرفة وتتحضر للاسوأ والضحية دوماً المواطن

الدولار يواصل تحليقه في فضاء العشرة الاف ليرة ولا من يسأل، اصحاب المولدات الكهربائية يلوحون بزيادة التعرفة بنسبة ٦٠ في المئة شهرياً، المستشفيات وشركات التأمين تتجه الى اعتماد سعر الدولار ٣٩٠٠ ليرة ما يشكل ضربة قاضية جديدة للمواطنين، اسعار السلع ترتفع جنونياً فيما وزارة الاقتصاد غارقة في نومها الطويل وجمعية حماية المستهلك تكتفي بالبيانات الانشائية التي لا فائدة منها ولا نوى، نحن في ازمة اقتصادية اجتماعية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث، ازمة العامين ٨٦ و ٨٧ لا تذكر ولا تقارن بما يحصل اليوم، انذاك ارتفع الدولار ارتفاعاً جنونياً لكن الحركة الاقتصادية ظلت على حيويتها وظل الناس قادرين على سحب اموالهم ومدخراتهم من المصارف ليواجهوا بها الازمة النقدية العابرة، حالياً الازمة اكبر واعمق واطول واشمل، فنحن لا نعيش ازمة عابرة بل ازمة بنيوية، وهي ازمة نقدية واقتصادية واجتماعية كما انها ازمة سياسية بل ازمة اخلاقية، يكفي ان نعرف المعادلة الاتية لنتأكد مرة جديدة من سوء من يحكمون باسمنا، فحكومة حسان دياب حكمت فعليا اي قبل ان تستقيل ٢٠٠ ويومين في حين انها تصرف الاعمال منذ ٢٠٠ و٣ ايام والحبل على الجرار، اي ان مرحلة تصريف الاعمال يمكن ان تستمر الى ما شاءت لعنة القدر والى ما شاء سياسيون فاشلون وفاسدون مفسدون، فهل هذا مقبول؟ وهل رؤساؤنا ووزراؤنا ونوابنا هم مسؤولون فعلاً او مجرد وكلاء تفليس لوطن افلسوه بعدما استباحوه وسرقوه.

ان الحد الادنى للاجور اليوم وتحديداً حتى كتابة هذه المقدمة اصبح ٦٧ دولاراً اميركياً وهو رقم مرشح للانخفاض كل يوم بل كل ساعة وهو حد ادنى يجعل من بلدنا من ناحية الاجر في مرتبة افغانستان.

ايها اللبنانيون هذا هو واقعكم الاسود المر فارفضوا الاهتراء الحاصل وانتفضوا عليه والاهم اعملوا بما قاله البطريرك الراعي لكم “لا تسكتوا”.