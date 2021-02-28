نشرة أخبار “صوت بيروت انترناشونال” ليوم السبت ٢٧ شباط ٢٠٢١

في نشرة أخبار اليوم:

-يوم حشد وطني واسع في بكركي والراعي للبنانيين: لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي ولا عن الانقلاب على النظام

-اضراب مطلبي لعمال معمل معالجة النفايات في صيدا يتسبب في طردهم والدولار مشتبه فيه

-باسم مغنية: ابي رحل قبل ان يأخذ اللقاح ونواب اخذوه ودورهم بعد شهور

انه يوم بكركي بامتياز بل يوم لبنان، ففي ظل الإفلاس السياسي والانهيار الاجتماعي والانكشاف الأمني والعتب العربي والعزل الدولي كان لا بد للبطريركية المارونية ان تتحرك، فالقيادات السياسية اثبتت انها عاجزة عن التوصل الى أي حل وانها تكرس كل جهدها لمعاركها الصغيرة وصراعاتها ومماحكاتها ومحاصصاتها ولا تهتم ابدا بشؤون الوطن، من هنا صرخة البطريرك الداعية الى الحياد الناشط والى مؤتمر دولي من اجل لبنان يبحث في كيفية تطبيق الطائف نصاً وروحاً، ومن هنا رفض البطريرك للسلاح المتفلت في قلب الجمهورية اللبنانية ولوجود دولتين وقرارين وسيادتين في دولة واحدة.

حجم المشاركة الشعبية اليوم اثبت ان ما يدعو اليه البطريرك الماروني هو مطلب الأغلبية العظمى من اللبنانيين، فالناس شبعت قهراً والناس شبعت ذلاً والناس لم تعد قادرة على السكوت على التجاوزات والانتهاكات والجرائم والاغتيالات التي تحصل اما فردياً او جماعياً، لذلك انتصر الناس على حذرهم من كورونا وزحفوا نحو البطريركية المارونية في بكركي فاحتضن قلب كسروان كل الوطن، هكذا توحدت صرخة الناس بصرخة البطريرك فكان السابع والعشرون من شباط مفصلياً في تاريخ لبنان.

الجماهير التي أتت من كل المناطق جاءت لتؤيد البطريرك الماروني وطروحاته ولتبايعه ولتقول له القرار لك فنحن وراءك لتحقيق لبنان الذي نحلم به وعليه فان الثامن والعشرين من شباط سيكون يوماً اخر في بكركي وفي لبنان ككل.

الحياد لم يعد مطلباً بطريركياً فحسب بل صار مطلباً شعبياً، المؤتمر الدولي لم يعد هدف مار بشارة بطرس الراعي فقط بس صار مطلب معظم اللبنانيين، والكلمة التي القاها الراعي في الجماهير المحتشدة في ساحة بكركي تؤكد الامر. معركة الاستقلال الثالث بدأت وهي معركة الخبز والحرية ومعركة تخليص لبنان من وصاياته الكثيرة ومعركة استعادة دولته وتوحيد البندقية.

الخطوة الأولى على درب التحرير انطلقت من بكركي ولن تتوقف حتى استرداد الكرامة وحتى رسم علامة الانتصار.