الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسواق الخليج تغلق متباينة مع تأرجح الآمال في خفض أسعار الفائدة

منذ 3 دقائق
أسواق الخليج

أسواق الخليج

A A A
طباعة المقال

بعد أن بدد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة الامريكية، التوقعات بخفض سعر الفائدة في المدى القريب من مجلس الاحتياطي الاتحادي، أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني وزيادة الأجور بأكبر قدر في نحو عامين، وهي علامات على القوة المستمرة في سوق العمل التي تشجع بنك الاحتياطي الاتحادي على البدء في التيسير النقدي في وقت لاحق وليس عاجلا.

وأغلب دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، عملاتها مربوطة بالدولار الأمريكي وتتابع عن كثب تحركات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في مقابلة بثت أمس الأحد إنه يريد الانتظار حتى يصبح أكثر ثقة في أن التضخم ينخفض ​​بشكل مستدام قبل خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع تحقيق سهم شركة التعدين العربية السعودية زيادة بنسبة 1.3 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، انخفض سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.5 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، مرة أخرى اليوم الاثنين. وحد تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة من انخفاضات حادة الأسبوع الماضي مما أدى إلى إضعاف الآمال في تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة على الرغم من تعهد الولايات المتحدة بمواصلة الضربات الجوية في الشرق الأوسط مما أبقى التوترات الجيوسياسية مرتفعة.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع مجموعة شركة تيكوم 2.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وأظهر مسح اليوم الاثنين أن النشاط التجاري غير النفطي في الإمارات تراجع إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في يناير كانون الثاني مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة والتوظيف.

وانخفض المؤشر القطري 1.5 بالمئة مع تراجع جميع أسهمه بما في ذلك سهم بنك قطر الإسلامي الذي انخفض 2.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 10.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

الحوثيون
الحوثيون يهددون بالرد
الحكم بيير آتشو
الاتحاد الأفريقي يستبعد حكماً من البطولة بسبب أخطاء تحكيمية
العجز التجاري في المغرب (تعبيرية)
العجز التجاري ينخفض 7% في المغرب.. ما السبب؟

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
مجلس الوزراء الإسرائيلي
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزراء إسرائيليين وقائد الشرطة.. صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل