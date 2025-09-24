ارتفاع أسعار النفط مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما عزز الشعور السائد في السوق بنقص المعروض.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا إلى 67.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش. وزادت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا إلى 63.69 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء، مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أوقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب من الإقليم إلى تركيا، على الرغم من الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الجمود، إذ طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون.

وسيُستأنف بموجب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط صادرات الخام التي تقارب 230 ألف برميل يوميا. وقد توقفت تدفقات خطوط الأنابيب منذ مارس آذار 2023.

وفي وقت لاحق من اليوم، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إن البيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام 3.82 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر أيلول وتراجع مخزونات البنزين 1.05 مليون برميل وارتفاع مخزونات نواتج التقطير 518 ألف برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأمريكية اليوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام والبنزين، وانخفاضا محتملا في مخزونات نواتج التقطير.

وهناك مؤشرات أخرى على تقلص الإمدادات، إذ أفادت رويترز بأن شركة شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى لن تتمكن من تصدير سوى نصف إنتاجها اليومي من الخام، والبالغ 240 ألف برميل، بالتعاون مع شركائها في فنزويلا.

وفي يوليو تموز، حصلت الشركة على ترخيص جديد للعمل في فنزويلا، لكن القواعد الجديدة ستعني وصول كميات أقل من النفط الخام الثقيل عالي الكبريت، المنتج في فنزويلا، إلى الولايات المتحدة.