الإمارات تطلق حملة "تراحم من أجل غزة"

أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة حملة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع عزة، تحت شعار “تراحم من أجل غزة”، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الإماراتية.

وتهدف الحملة الى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام

وياتي اطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة “تراحم من أجل غزة” التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة الى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

تنطلق الحملة الاحد المقبل في ابوظبي تحت اشراف هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في قاعة موانئ ابوظبي في ميناء زايد من الساعة 9 صباحا – 4 عصرا، على ان يتم تنظيمها في باقي الامارات لاحقا .