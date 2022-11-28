"التطبيق X".. ماسك يكشف عن مواصفات "مذهلة" في مفاجأته القادمة!

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، (الأحد 27-11-2022) إن عدد المستخدمين الجدد الذين ينشئون حسابات في المنصة بلغ “أعلى مستوى له على الإطلاق”، كما أعلن عن العديد من الإنجازات المبشرة للمنصة.

وقال ماسك، الذي يدير أيضًا شركة صناعات الفضاء سبيس إكس، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، بالإضافة إلى شركات أخرى، إنه سيسرع من طموحه في إنشاء تطبيقه الشامل الذي يحمل اسم X.

ووفقًا لتغريدة ماسك، سيحوي التطبيق الشامل Twitter 2.0 The Everything App ميزات، مثل: الرسائل المباشرة المشفرة، والتغريدات الطويلة، وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وفي تغريدة أخرى، قال ماسك إنه “يرى أمامه أن عدد مستخدمي تويتر النشطين شهريًا سيتجاوز مليار مستخدم خلال 12 إلى 18 شهرًا من الآن.

يُشار إلى أن تغريدات ماسك التي تحاول إظهار الوضع الحالي والمستقبلي “المُشرِق” لتويتر، تأتي في حين تعاني المنصة من نزوح جماعي للمعلنين، بالإضافة إلى المستخدمين الذين يفرون إلى منصات أخرى بسبب مخاوف بشأن التحقق من الحسابات وخطاب الكراهية.

وأوقف العديد من المعلنين الكبار، ومن ذلك: جنرال موتورز، وفولكس فاجن، الإعلانات مؤقتًا في المنصة، بسبب الاضطراب الحاصل منذ استحواذ ماسك على تويتر منذ 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

وقد أقر ماسك سابقًا بأن تويتر شهد “انخفاضًا هائلًا في الإيرادات” بسبب انسحاب المعلنين، وألقى باللائمة حينئذ على تحالف من مجموعات الحقوق المدنية التي ضغطت على كبار المعلنين في المنصة لاتخاذ إجراءات؛ إن لم تجتهد تويتر في الإشراف على المحتوى.

ويُعتقد أن المئات من موظفي تويتر قد تركوا الشركة المحاصرة، بعد إنذار وجهه ماسك إلى الموظفين بأن يعملوا “لساعات طويلة وبكثافة عالية”، أو أن يغادروا.