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السعودية ومنتجون في أوبك+ يعلنون تخفيضات طوعية في إنتاج النفط

منذ 6 دقائق
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك (رويترز)

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أعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تجمع أوبك+ (الأحد 2-4-2023) تخفيضات طوعية في إنتاجهم من الخام، إذ قالت الرياض إنها ستخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار حتى نهاية 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفالك أيضا إن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقالت الإمارات والكويت والعراق وعمان والجزائر إنها ستخفض طواعية الإنتاج خلال الفترة الزمنية نفسها.

وقالت الإمارات إنها ستخفض الإنتاج 144 ألف برميل يوميا، وأعلنت الكويت خفضا قدره 128 ألف برميل يوميا، بينما قال العراق إنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يوميا، وأعلنت سلطنة عمان خفضا قدره 40 ألف برميل يوميا.

وقالت الجزائر إنها ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن الخفض الطوعي للمملكة إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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