الوحش الجديد.. مان يونايتد يكشف عن مهاجمه "الفتاك"

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي إتمام صفقة انتقال المهاجم الدنماركي الشاب، راسموس هويلند، من أتالانتا الإيطالي، بصفقة مقدّرة بـ82 مليون دولار.

تفاصيل الصفقة

وقع المهاجم البالغ 20 عاما لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد سنة إضافية، ليحقق المدرب الهولندي إريك تن هاغ مبتغاه بضم مهاجم قبل انطلاق الموسم.

وكان تن هاغ قد وضع هويلند على رأس قائمة رغباته، في ظل تقارير حول رفض يونايتد ملاقاة السعر الذي حدده توتنهام لبيع قائد المنتخب هاري كاين القريب من بايرن ميونيخ الألماني.

الوحش الجديد

قال هويلوند (6 أهداف في 6 مباريات دولية) لموقع النادي: “ليس سرا بأني اشجع هذا النادي مذ كنت طفلا وحلمت بالدخول إلى ملعب أولد ترافورد كلاعب مع يونايتد”.

شبيه هالاند

شبّهه مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني بالنروجي إرلينغ هالاند، الهداف الفتاك لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا.

يتشابه النجمان بالشكل الاسكندنافي والشعر الأشقر، وكذلك بالطول الفارع: هالاند (195 سم)، هويلند (191 سم).

ويتقاربان بالسن، فهالاند يبلغ من العمر 23 عاما، وهويلند عمره 20 عاما، وكلاهما من أبرز مهاجمين جيل مواليد الألفينات.

انضم هويلند إلى أتالانتا الإيطالي في أغسطس 2022 وسجل 10 أهداف في 34 مباراة الموسم الماضي. وسيكون الآن المتحدي الأول لهالاند في مدينة مانشستر، ابتداء من الموسم المقبل.