الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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انتهاء الشوط الاول من المباراة التي تجمع المنتخب اللبناني لكرة السلة بنظيره الاسترالي في نهائي بطولة كأس آسيا بتقدم استراليا على رجال الارز بفارق 10 نقاط بنتيجة 38-28

منذ 59 دقيقة
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