بالصورة – مدرسة “المون لا سال” تعفي الأهالي من الجزء الثالث من القسط المدرسي

أعفت إدارة مدرسة الفرير – المون لا سال الأهالي عن سداد الجزء الثالث من القسط بالمدرسي للسنة الدراسية عام 2020-2019.

وقررت إدارة مدرسة الفرير – المون لا سال، حسم 25% من قيمة بدل النقل السنوي واعفاء الأهالي من تسديد الجزء الثالث من القسط المدرسيّ للسنة الدراسية 2019-2020.

وقالت في بيان لها، “تحسباً منا على الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها وطننا، وانطلاقاً من التزام مدرسة المون لا سال بالوقوف إلى جانب عائلتنا، وعلى الرغم من الضائقة المادية التي تمرّ بها مدرستنا، قررت إدارة المدرسة حسم 25% من قيمة بدل النقل السنوي واعفاء الأهالي من تسديد الجزء الثالث من القسط المدرسيّ للسنة الدراسية 2019-2020.