بالصور : جنون أسعار المواد الغذائية داخل لبنان وخارجه!

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نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أكثر من مائة محضر ضبط خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم الاعلان عن الأسعار.

كما داهمت فرق حماية المستهلك مستودع في عاليه وحجزت على البضائع واقفلته بالشمع الاحمر بمؤزارة قوى امن الدولة، وذلك بعدما تبين تقليده لمواد تنظيف لماركات معروفة بمواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة علبة بلاستيك تحتوي على نصف وقية صنوبر للبيع بمبلغ 31 الف ليرة لبنانية.

والجدير بالذكر أن أسعار الصنوبر وغيرها من المكسرات المحلية المصدر، تُباع بأسعار خيالية على الرغم من عدم تأثرها بسعر صرف الدولار.

وكذلك تداول مغتربون لبنان في دولة الإمارات العربية، صوراً لثلاثة أنواع من البرتقال : (مصري وإسباني ولبناني)، حيث تظهر صور الأنواع الثلاثة في احد المولات التجارية مع سعر كل واحد منها.

وكان لافتاً تقوق البرتقال اللبناني من ناحية السعر حيث وصل سعره ضعف سعر البرتقال الإسباني,

وعزا متابعون ذلك الأمر إلى كللفة النقل واشحن، وهامش الأرباح الذي يفرضه بعض التجار اللبنانيين على منتجاتهم والذي بات متعلقاً إلى حد كبير بسعر صرف الدولار امام الليرة اللبنانية.