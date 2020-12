بالفيديو: بحيرة حمم من بركان هاواي يمكن رؤيتها من الفضاء

قال العلماء، يوم الثلاثاء 22 كانون الاول، إن الحمم البركانية الناتجة عن ثوران بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة كانت ترتفع أكثر من 3 أقدام في الساعة.

ووفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي، تشكلت بحيرة من الحمم البركانية، على بعد نحو 440 قدما من قاع الحفرة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الأعمدة البركانية من الفضاء، حيث أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أنه يمكن رؤيتها من محطة الفضاء الدولية.

وغرد حساب USGS Volcano: “إنه عمود ضباب بركاني يتكون من البخار والغازات البركانية الأخرى المنبعثة من البركان”.

Live view of Hawaii from the @Space_Station captured from a pass at 2:28PM HST today. @USGSVolcanoes is that smoke plume from #Kilauea2020 center frame at 41s mark?@HawaiiNewsNow@TheMauiNewsHI@Maui@MauiNOW pic.twitter.com/Ivl4nbZixj

— ISS Above (@ISSAboveYou) December 22, 2020