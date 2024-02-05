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بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.. وول ستريت تتراجع

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2024 5:50 مساءً
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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بدأت وول ستريت جلساتها منخفضة، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة في أعقاب معارضة شديدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لتكهنات السوق بخفض وشيك في أسعار الفائدة، بينما يقيم المستثمرون أرباح الشركات الأمريكية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 107.65 نقطة، أي 0.28 بالمئة، عند الفتح إلى 38546.77 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الفتح 1.42 نقطة، أي 0.03 بالمئة، عند 4957.19 نقطة.

واستهل المؤشر ناسداك المجمع الجلسات منخفضا 14.96 نقطة، أي 0.10 بالمئة، إلى 15613.99 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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