توقعات الطقس ..الحرارة بارتفاع وقد تلامس 39 درجة في بعض المناطق

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تسيطر كتل هوائية حارة على المنطقة وتؤدي الى طقس حار خاصة جبلاً وبعض المناطق الداخلية مع درجات حرارة فوق المعدلات بفارق كبير مع رطوبة متدنية ورياح نشطة في بعض المناطق (خاصة الأحد والاثنين) وخطر نشوب حرائق … وفي التفاصيل:

الأحد: يستمر الطقس حارا جدا، والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٥ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٣ درجة

٢- الرياح شمالية ٤٠ كم/س

٣- الرطوبة ٤٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١

الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.