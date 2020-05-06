توقيف صراف يشتري مليونَيْ دولار يومياً

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أوْقَفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، صرّافاً يشتري أكثر من مليونَيْ دولار يومياً من السوق بسعر أعلى من السعر المحدد.

وكشفت مصادر مطلعة أنّ الصراف الذي تم توقفيه يدعى “ع. ز.” في منطقة الأوزاعي، جرى توقيفه مع 2 آخرين لقيامه بشراء الدولار بسعر 4200 ليرة وهو سعر أعلى من سعر السوق السوداء حتّى.

وأشارت المصادر إلى أنّ الصراف أبلغ المحققين أنّ الدولار سيتجاوز الـ5000 ليرة الأسبوع المقبل لذلك يشتري هذه الكميات مع شركائه.

ولا يزال الصرافون ملتزمين قرارهم بالإضراب والإقفال التام، رفضاً لتوقيف بعضهم وختم أبوابهم بالشمع الأحمر، بسبب عدم التزامهم تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولار بـ3200 ليرة، رابطين معاودة العمل بالتراجع عن هذين الإجراءين.