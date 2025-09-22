الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
خروج مستشفيين بمدينة غزة عن الخدمة مع تصاعد الهجوم الإسرائيلي

منذ ساعتين
فلسطينيون ينظرون إلى الدخان المتصاعد من مبنى سكني تم إخلاؤه كان يؤوي فلسطينيين نازحين بعد أن أصيب بضربة جوية إسرائيلية، في مدينة غزة، 14 سبتمبر 2025. رويترز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين خروج مستشفيين في مدينة غزة عن الخدمة بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البري والأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة.

وقالت الوزارة في بيان إن مستشفى الرنتيسي للأطفال تعرض قبل أيام لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى وقوع هجمات إسرائيلية في محيط مستشفى العيون القريب، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة أيضا.

وجاء في البيان “الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع”.

وأضافت الوزارة “جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها”.

