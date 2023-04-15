دعوات دولية لوقف القتال في السودان

بعد اندلاع اشتباكات عنيفة هزت السودانيين، السبت، بسبب خلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، انهالت التداعيات الدولية والمطالبات بضرورة وقف الاشتباكات وإنهاء فوري للأعمال القتالية.

قلق أمريكي

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، عن بالغ قلقه إزاء تقارير عن تصاعد العنف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعا إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية.

وكتب على تويتر “نحن على اتصال بفريق السفارة في الخرطوم وجميعهم بخير… نحث جميع الأطراف على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة.

تعليق أوروبي وأممي

من جانبه، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، جميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا.

وكتب على تويتر أن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في السودان في أمان.

بدوره قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس اليوم السبت إنه ندد بشدة باندلاع القتال في الدولة.

وقال في بيان “تواصلت مع الطرفين طالبا منهما وقف القتال على الفور لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف”.