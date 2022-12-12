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رصاصة في الرأس.. استشهاد فتاة فلسطينية بنيران القوات الإسرائيلية في جنين

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2022 9:38 صباحًا
تشييع الفتاة الفلسطينية "جنى مجدي زكارنة"

تشييع الفتاة الفلسطينية "جنى مجدي زكارنة"

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استشهدت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (16 عاماً) بعد منتصف ليل (الأحد 11-12-2022) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين، إن الفتاة جنى مجدي زكارنة، البالغة من العمر 16 عاما، استشهدت إثر اصابتها برصاصة في الرأس خلال عملية الاقتحام الإسرائيلي.

وأصيبت جنى برصاص الاحتلال، بينما كانت تتواجد على سطح منزلها، وعثر عليها عقب انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين، وأصابت فلسطينيين إثنين على الأقل واعتقلت ثلاثة آخرون، والحقت أضرارا بعدد من المركبات، وبأحد المحال التجارية، خلال المواجهات اندلعت بمنطقة “البيادر”.

وفي مخيم العروب شمالي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها المخيم.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي كفا والحفاصي جنوب شرق طولكرم، ونصبت بوابة حديدية في المكان.

 

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