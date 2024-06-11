لاعب أرجنتيني على أعتاب النصر السعودي بتوصية من "رونالدو"

أوصى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ناديه النصر السعودي، بضم حارس منتخب الأرجنتين ونادي آستون فيلا الإنكليزي إلى صفوفه، بعد خلفية ما يقدمه اللاعب من مهارات استثنائية.

وأكدت تقارير صحفية أن إيميليانو مارتينيز قد أصبح من المرشحين للإنضمام إلي نادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي وذلك بعد أن أوصى نجم الفريق كريستيانو رونالدو بضم اللاعب الأرجنتيني.

وكشفت شبكة “infobae”عن رغبة النصر في إيجاد بديل مميز للحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

ويمتد عقد مارتينيز مع نادي أستون فيلا حتى عام 2027.

وخاض مارتينيز مع أستون فيلا 159 مباراة في جميع المسابقات، حيث تلقى 195 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه 54 مرة.

وشارك اللاعب مع منتخب الأرجنتين في 38 مباراة حيث استقبل 15 هدفاً ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 28 مباراة.