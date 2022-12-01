سوسن بدر لـ"صوت بيروت إنترناشونال": مقاطعة والدي لي أتعبتني

تعتبر الممثلة المصرية سوسن بدر من رموز الفن المصري الأصيل، فهي قدمت أدوارا مميزة طوال مسيرتها الفنية، فماذا لديها من جديد هذا ما سنعرفه من خلال حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال”: “أنا أستمد نجاحي الفني والدرامي من حب المحيطين بي”.

وكشفت بدر عن حبها وعشقها للفن منذ نعومة أظافرها قائلة: “المسرح هو الحياة بالنسبة لي ولأي فنان يعشق التمثيل بحق، لأنه المجال الفني الوحيد الذي تتعرف من خلاله على نجاحك أو فشلك في وقتها، فالمسرح هو لحظات الفرح والنجاح والانكسار والألم في الوقت ذاته، وأتذكر وأنا في طفولتي كنت أنام على رائحة المسرح وخشبته، حينما كنت أذهب مع والدتي آمال زايد أثناء عملها في المسرح وكنت أتركها وأخلد في النوم”.

وأضافت : “أبعدت عن المسرح منذ ما يقرب من 9 سنوات حينما قدمت عرض (المحروس والمحروسة)، ومنذ ذلك الوقت وأنا مشتاقة للمسرح، وأتمنى العودة له، ولديَّ بالفعل نص يمكننا تحويله للمسرح”، وهو نص بعنوان “برلمان الستات”.

وأفصحت سوسن بدر عن أن المخرج شادي عبد السلام كان له فضل كبير عليها حينما قابلته في بداية مشوارها واختار لها اسمها الفني: “شاهدني مهندس الديكور وأحد أهم مصممي مناظر السينما في بداية مشواري حينما كنت أذهب للمعهد، وسألني إن كنت أحب التمثيل أم لا، فأجبت بالطبع نعم، فأعطاني موعداً في اليوم التالي في العاشرة صباحاً باستوديو النحاس، فذهبت لمقابلة رجل وسيم للغاية، فعلمت أنه المخرج شادي عبد السلام ويريد العمل على فيلم “إخناتون”، وبالفعل قمت بعمل عدة مشاهد لكي يتعرف عليّ ولكن للأسف لم يظهر العمل للنور في النهاية، وللعلم شادي كان السبب الرئيسي وراء تغيير اسمي حيث إنه كان لا يحبذ أن يظهر على تترات أفلامه أسماء غير مصرية، فعندما علم أن اسمي سوزان، قال لي إن الاسم معناه زهرة وأصله سوسن، فاتفقنا على سوسن مع اختصار اسم الوالد من بدر الدين إلى بدر”.

وكشفت سوسن بدر عن مقاطعة والدها لها أثناء وبعد دخولها معهد الفنون المسرحية بدون علمه: “من أصعب فترات عمري، كانت فترة مقاطعة والدي لي، فبعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة وجاء موعد التنسيق طلبت من والدي دراسة المسرح، لم يرفض ولكنه طلب مني تأجيله لما بعد الحصول على شهادة أخرى، واختار لي دراسة العلوم على حسب تنسيقي في ذلك الوقت مع العلم أن والدي ووالدتي خريجة معهد الفنون المسرحية، فوالدي كان قسم نقد، ووالدتي كانت قسم تمثيل”.

وأضافت: “لم أستطع استكمال دراسة العلوم سوى يومين فقط، بعدها ذهبت إلى معهد الفنون المسرحية وطلبوا مني الاختبار فقدمت مشهدين الأول بالعامية للفنانة سميحة أيوب، والثاني باللغة العربية وكانت قصيدة من مسرحية كليوباترا للشاعر أحمد شوقي، فنجحت، ومع مرور الوقت طلبت في مشاهد بمسلسل تلفزيوني، فشاهدني والدي وقتها، وصدم جداً، لأنني لم أخبره بتركي كلية العلوم، فما أحزنه ليس انضمامي لمعهد المسرح بقدر حزنه لأنني كذبت عليه إذ كنت أخبره بأنني أذهب لكلية العلوم، وقاطعني لفترة طويلة، إلى أن اكتشف مع الوقت أنني فنانة جيدة وكان يراقبني بدون أن يخبرني إلى أن عادت علاقتنا مجددا.