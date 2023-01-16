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في الضفة الغربية.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص القوات الإسرائيلية

منذ 36 دقيقة
جندي من الجيش الإسرائيلي

جندي من الجيش الإسرائيلي

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أصيب 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، (الإثنين 16-1-2023)، خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وجنين، جنوب وشمالي الضفة الغربية، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب بيان الوزارة، أصيب طفل بجراح حرجة بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحامه مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين بمدينة بيت لحم.

وأفاد البيان بإصابة طفل (14 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم الدهيشة ببيت لحم، ووصفت الإصابة بالحرجة.

من جهة ثانية، تحدثت إذاعة صوت فلسطين، عن تسجيل إصابتين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية جنوبي جنين.

وذكرت الإذاعة أنه وقعت إصابتان إحداهما بشظية رصاص في الرأس والثانية بالرصاص في القدم، خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة قباطية في جنين.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 08:30 بتوقيت فلسطين (05:00 ت.غ) حول هذه العمليات بالضفة الغربية.

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