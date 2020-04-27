قاضي العجلة في صور يمنع سفر رئيس ومدير وأعضاء مجلس بنك لبنان والمهجر

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أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​ اليوم قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك ​لبنان​ والمهجر وكلف ​المديرية العامة للأمن العام​ بتنفيذه بشكل فوري.

ويأتي هذا القرار على خلفية الإستدعاء المقدم من المحامي ​حسن بزي​ بوكالته عن السيد حسن مغنية والقاضي بطلب منع السفر.

وكان مغنية طلب سحب مبلغ مالي من حسابه في ​بنك لبنان والمهجر​-فرع صور لعلاج والدته المريضة فتمنع المصرف عن ذلك.

ويذكر أن مغنية بمطالبة بنك لبنان والمهجر بمبلغ من المال كان قد اودعه سابقاً لدفع تكاليف علاج امه مريضة السرطان وقد رفض البنك اعطاءه المال نقداً ولكنه عرض عليه تحويل المال الى المستشفى كما ذكر احد المصادر المتطلعة بالبنك،

ولكن حسن لم يقبل بالعرض واصر على حقه باخذ المال نقداً، وبعد وقفة تضامنية معه امام المصرف ورفع دعوى بالمحاكم المختصة اصدر القاضي محمد مازح قراره لأول بدفع لبنان والمهجر المبلغ نقداً لحسن مغنية، إلّا أن البنك أهمل الحكم على غرار مصارف أخرى صدرت بحقها أحكام قضائية وعاجلة لم تنفذ.