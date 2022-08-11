الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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لاتفيا تصنف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بسبب حرب أوكرانيا

منذ 17 دقيقة
علم لاتفيا

علم لاتفيا

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صنف برلمان لاتفيا، الخميس، روسيا على أنها “دولة راعية للإرهاب” بسبب الحرب في أوكرانيا، ودعا الحلفاء الغربيين إلى فرض عقوبات أكثر شمولا على موسكو من أجل إنهاء الصراع.

وقال برلمان الدولة الواقعة على بحر البلطيق في قرار “تعترف لاتفيا بأن تصرفات روسيا في أوكرانيا إبادة جماعية تستهدف الشعب الأوكراني.”

وأضافت أنه يتعين على الدول الغربية زيادة الدعم العسكري والمالي والإنساني والدبلوماسي لأوكرانيا ودعم المبادرات التي تدين تصرفات روسيا.

وفر ملايين الأوكرانيين من ديارهم وقُتل الآلاف منذ الغزو الروسي في فبراير شباط.

وتقول موسكو إنها لا تستهدف المدنيين عمدا فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة” تقول إنها تهدف إلى حماية أمن روسيا وحماية المتحدثين بالروسية في أوكرانيا.

ونددت روسيا بتحرك برلمان لاتفيا. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرار في منشور على تيليجرام بأنه ينطوي على “كراهية للأجانب”.

وعبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن امتنانه لقرار برلمان لاتفيا.

وكتب كوليبا على تويتر يقول “تشجع أوكرانيا الدول والمنظمات الأخرى على أن تحذو حذوها”.

    المصدر :
  • رويترز

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