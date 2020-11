لهذا السبب “برغر كنغ” يحث زبائنه على الشراء من “ماكدونالدز”

وجهت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “برغر كنغ” دعوة لزبائنها من خلال تغريدة، للطلب من ماكدونالدز والعديد من المطاعم المنافسة الأخرى، في خطوة غير مسبوقة.

حيث قام فرع الشركة في المملكة المتحدة بنشر تغريدة دعى من خلالها بدعم مراكز الوجبات السريعة سواء فروع “برغر كنغ” أو غيره من مطاعم الوجبات السريعة، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا.

وجاء في التغريدة “لم نعتقد أبدا أننا كنا سنطلب منكم القيام بذلك، لكن المطاعم التي توظف الآلاف من الموظفين تحتاج حقاً إلى دعمكم في الوقت الحالي. لذا، إذا كنتم ترغبون في المساعدة، استمروا في تناول وجبات لذيذة من خلال طلبات التوصيل أو الوجبات الجاهزة أو طلبات السيارة”.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020