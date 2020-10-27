منصة انستغرام تمدد البث المباشر لأكثر من 3 ساعات

في طور التحديثات التي تجريها منصة “انستغرام” المتخصصة بعرض الصور، زادت الشركة مدة البث إلى 4 ساعات، حيث أعلنت شركة انستغرام عن عدد من التغييرات التي ستجعل البث المباشر وحفظ مقاطع الفيديو المباشرة أسهل بكثير مما كانت عليه في السابق.

وكانت قد أطلقت انستغرام في عيدها العاشر مجموعة ميزات من ضمنها خريطة القصص الخاصة، التي تقدم عرضًا يستعيد القصص التي شاركتها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

كما أضافت تحديثات الرفاهية الرقمية، وتحديث (IGTV Shopping) الذي أعلنت عنه سابقًا، إلى جانب مجموعة مختارة من أيقونات التطبيق الخاصة لأولئك الذين تم إلهامهم حديثًا لإعادة تصميم شاشتهم الرئيسية.

ووفق موقع ”إنغادجيت“، لم تعد مدة البث المباشر مقتصرة على 60 دقيقة، بل يمكن البث مباشرة لمدة تصل إلى أربع ساعات، وسيكون هذا التحديث متاحًا لجميع مستخدمي انستغرام في جميع أنحاء العالم.

وكشفت المنصة أن تلك الميزة الجديدة ستساعد على زيادة مدة حفلات الموسيقى الافتراضية، كما تساعد أيضًا مدربي اللياقة على القدرة على التدريس مدة أطول إضافة إلى زيادة مدة فقرات الأسئلة والأجوبة مع الشخصيات البارزة.

وأكد موقع انستغرام أنه ”لكي تحظى بميزة البث لفترة أطول، يجب أن يكون حسابك سليما تمامًا، أي ليس لديك أي انتهاكات لسياسة النشر أو حقوق الملكية الفكرية“.

كما أعلنت المنصة أنها تعمل على أرشفة مدة البث المباشر لمدة تصل إلى 30 يومًا بعد بثها، والتي ستعمل بطريقة مماثلة لأرشفة القصص والمشاركات الخاصة بك.