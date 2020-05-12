منظمة الصحة: فيروس كورونا “محير للغاية” ومن الصعب إنتاج لقاح له

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة أن فيروسات ​كورونا​ “محيرة للغاية” ومن الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها. وأضافت أن تفشي كوفيد-19 في ​إفريقيا​ في تصاعد “ونلحظ منحنى تصاعديا”.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية ل​منظمة الصحة العالمية​، الدكتور مايك رايان، قال إن مفهوم ​مناعة القطيع​ “خطير”. وأوضح رايان، خلال ​مؤتمر​ صحافي أمس الاثنين: “هذه الفكرة القائلة بأن البلدان التي كانت لديها إجراءات متساهلة ولم تفعل أي شيء ستصل فجأة بشكل سحري إلى بعض مناعة القطيع – وماذا إذا فقدنا بعض كبار السن على طول الطريق؟ هذا تصور خطير وخطير حقًا”.

في حين أشارت الدكتورة ماريا فان كيركوف، عالمة وبائيات الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك حوالي 90 دراسة تظهر نتائج مسوحات الأجسام المضادة، مُضيفة أن المنظمة لم تتمكن من القيام بـ”تقييم نقدي” لجميع الدراسات، حيث لم يتم نشر العديد منها بعد.