هل نحن أمام أزمة في توفر المحروقات؟ .. تجمّع الشركات المستوردة للنفط يوضح ذلك

أشار تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان في بيان الى أن “بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا مفادها أن هنالك أزمة بنزين مرتقبة في الأيام المقبلة”مؤكدًا أنّه “لا داعي للتهافت إلى محطات توزيع المحروقات، بحيث أن هذه الشركات ستقوم بتوزيع مادتي البنزين والمازوت إلى الموزعين والمحطات كالمعتاد بدءًا من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 1 حزيران 2020”.

وأضاف إن “الشركات المستوردة للنفط ستسلّم الكمّيات المطلوبة حسب حاجة السوق، آخذة بعين الاعتبار البواخر المبرمجة التي تصل إلى لبنان تباعًا، كما والمخزون المتوافر لديها، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي”.

وأكد التجمع أنه “سيواصل تسليم مادتي البنزين والمازوت طالما أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات المالية المطلوبة للاستيراد في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة”.

وتابع : “إن الاضطرابات وهواجس الانقطاع التي يلحظها سوق المحروقات اليوم ناتجة عن الحالة الاقتصادية المعروفة، كما وتدني الكميات المعروضة من قبل منشآت النفط (التابعة لوزارة الطاقة والمياه)، بإلاضافة إلى المضاربات من قبل بعض الموزّعين الذين يسعون إلى التخزين أكثر من طاقاتهم وأكثر من الطلب الفعلي للأسواق”.

وأكد أنه “لا توجد بوادر أزمة رغم كل الإشاعات، فهي لم تقطع السوق يومًا واحدًا حتى في أحلك الظروف، وهي اليوم تتعاون على الدوام مع الجهات الرسمية لتلبية حاجات السوق بانتظام.