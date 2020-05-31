هل نحن أمام أزمة في توفر المحروقات؟ .. تجمّع الشركات المستوردة للنفط يوضح ذلك

الشركات المستوردة للنفط: لا داعي للتهافت إلى محطات المحروقات
الشركات المستوردة للنفط: لا داعي للتهافت إلى محطات المحروقات

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