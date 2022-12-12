وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف موعد تراجع التضخم في الولايات المتحدة

توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حدوث تراجع كبير في مستوى التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023.

وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) أذيعت أمس (الأحد 11-12-20229) “أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون تضخما أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة”.

وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين “هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئا ضروريا لخفض التضخم”.

وجاءت تصريحات يلين قبل أيام من توقع إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) من الوتيرة الحادة لزيادات أسعار الفائدة التي اتبعها هذا العام.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى زيادة أصغر بمقدار نصف نقطة مئوية في معدل السياسة، إلى نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات هذا العام.

وقالت يلين إن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل كبير وإن التضخم يتراجع وإنها ما زالت تأمل في أن تظل سوق العمل قوية.

وأضافت أنها تأمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في التضخم هذا العام قصير الأجل. وقالت إن الحكومة الأمريكية تعلمت “دروسا كثيرة” بشأن ضرورة الحد من التضخم بعد ارتفاع الأسعار الذي شهدته السبعينيات.

وانخفضت تكاليف الشحن وتراجعت فترات التأخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه أسعار البنزين في المحطات “منخفضة للغاية”.

وقالت يلين “أعتقد أننا سنشهد انخفاضا كبيرا في التضخم في العام المقبل”.