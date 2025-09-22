وول ستريت تفتح منخفضة وسط حالة من الغموض بشأن التأشيرات الأمريكية

فتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في الجلسة السابقة مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا بحالة الضبابية التي تكتنف مصير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تأشيرات إتش-1بي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 108.6 نقطة أو 0.23 بالمئة عند الفتح إلى 46206.69 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.1 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 6654.28 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.9 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 22606.592 نقطة.

وقالت إدارة ترامب يوم الجمعة إنها ستطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنويا للحصول على تأشيرات إتش-1بي المخصصة للعمال، مما دفع بعض شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تحذير حاملي التأشيرات من البقاء في الولايات المتحدة.