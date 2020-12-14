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يحمل عينات من القمر..مسبار فضائي صيني يبدأ رحلة العودة للأرض

منذ 6 ثواني
مسبار فضائي-أرشيفية

مسبار فضائي-أرشيفية

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بدأت مركبة فضاء صينية تحمل صخورا وعينات من تربة القمر رحلة العودة إلى الأرض، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين ” شينخوا” الأحد.

وقالت شينخوا نقلا عن بيان لإدارة الفضاء الوطنية الصينية إنه جرى تشغيل محركات المسبار ”تشانغ آه-5“ صباح اليوم الأحد بتوقيت الصين على بعد 230 كيلومترا من سطح القمر قبل إغلاقها بعد 22 دقيقة والمركبة في مسارها نحو الأرض .

وبمجرد هبوط المسبار بنجاح في منغوليا الداخلية، ستصبح الصين ثالث دولة على الإطلاق، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجلب عينات من القمر.

وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوجرامين من العينات لكن لم يجر الكشف عن الكمية التي تحملها المركبة.

وأُطلق ”تشانغ آه-5“ يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني وانفصلت عنه مركبة فضائية على القمر في الأول من ديسمبر كانون الأول، ومن المتوقع أن تستغرق المهمة 23 يوما إجمالا.

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