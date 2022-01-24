الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“أرنب” الصلاحيات الاستثنائية: “الثنائي” يتحضّر للفراغ

24 - يناير - 2022
وزارة المالية

وزارة المالية

A A A
طباعة المقال

سيشكل مشروع موازنة 2022 محور معارك ضارية جديدة بين “التيار الوطنيّ الحرّ” من جهة، و”حركة أمل” المرجعية السياسية لوزير المالية يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة أخرى، على أنّ هذه المعارك ستُستخدم بعض عناوينها كذلك من مختلف الاطراف السياسية كأسلحةً في ميدان الانتخابات النيابية المزمعة في 15 أيار المقبل، وفي المواقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

لكنّ الأخطر بالنسبة لمصادر مالية كان المطالبة بمنح وزير المالية “صلاحيات استثنائية” لمدة عامين، باعتباره يعكس تحضيراً واضحاً لمرحلة دخول البلد في فراغ تنفيذي ورئاسي في حال تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية منتصف ونهاية العام الجاري، معتبرةً في الوقت نفسه أنّ “أرنب” الصلاحيات الاستثنائية يريد من خلاله “الثنائي الشيعي” الربط المباشر بين “الإصلاح والصلاحيات” تحت طائل اعتبار كل من يعارض منح وزير المالية صلاحيات مالية استثنائية معرقلاً لمسيرة الإصلاح والإنقاذ.

    المزيد من الصحافة

    البنك الدولي
    “البنك الدولي” يتهم “النخبة الحاكمة” في لبنان بتدبير كساد الاقتصاد
    ميليشيا حزب الله
    سلاح “الحزب” في واجهة المطالب العربية.. والكرة في ملعب لبنان
    لبنان
    لا ضرائب جديدة ستفرض على الناس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جيري ماهر
    جيري ماهر ينفي الأخبار التي أوردها أحد المواقع عن “بهاء الحريري”
    عمود كهرباء
    أخبار سارّة بشأن الكهرباء.. ماذا سيحصل الأربعاء؟
    تجاعيد- تعبيرية
    وداعاً للبوتوكس.. بديل طبيعي لمحاربة التجاعيد