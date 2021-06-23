أسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

– بدت ازمة مكب الجديدة دليلا الى ضعف اجهزة الدولة بحيث لا يمكن منع تجار الخردة من اقتحام المكب ونبش النفايات واللافت اعلان بلديات عدة التعاون لاقامة نقاط حراسة بدوام كامل على مدار النهار.

– عُلم أن حجوزات كثيرة لمغتربين لبنانيين وبعض الرعايا العرب، ألغيت في الأيام الأخيرة، على خلفية أزمة المحروقات والتصعيد السياسي ومشاكل البلد المتراكمة.

– توقفت أندية وجمعيات وروابط ومنتديات كثيرة في بيروت ومعظم المناطق عن أي نشاط بعد إفلاسها وصعوبة الحصول على دعم.

– يظهر عدد من القضاة في مجالسهم استياءهم مما آلت اليه أحوال القضاء ويبدون رغبة في البحث عن فرص عمل اخرى خصوصا خارج لبنان.

الجمهورية

– دعا ديبلوماسي عربي أحد كبار المسؤولين الى إعادة النظر في الكثير من السياسات العامة التي تدمّر البلد.

– قال نائب في تيار بارز إن دولة غربية صديقة تخصص أموالاً في موازنتها لمؤسسات في لبنان مباشرة وليس عبر الدولة.

– رفض مرجع روحي إقتراح هيئة مدنية داخل طائفته دعوة أقطابها السياسيين إلى عقد اجتماع برعايته لتوحيد الرؤية حيال موضوعات مصيرية.

اللواء

– تبين لجهات دبلوماسية، التقت على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي أن لبنان، البلد الأكثر تضرراً من العقوبات الأميركية ضد نظام قائم.

– رفضت عاصمة قريبة استقبال شخصين محسوبين على جهة لبنانية على خلفية خلافات قديمة – جديدة!

– أوقف حزب بارز “نظام البطاقة” المباشرة، بعد أن زادت الحاجة إليها، وتعذر الالتزام بها لكل طالب أو طامح!

نداء الوطن

– توقعت مصادر متابعة ان يستمر إضراب المحامين الى ما بعد العطلة القضائية بسبب دخول الإضراب في المزايدات بين أعضاء مجلس النقابة والمرشحين للانتخابات النقابية.

– بدأت بعض الشخصيات السياسية والوزارية السابقة والجمعيات ترفض الحصول على مخصّصاتها من حزب فاعل بسبب توفر التمويل من جهات أخرى ما يحتم تبدلاً في مواقفها وتوجهاتها وأولوياتها.

– توقع مصدر أمني ارتفاع عدد ضحايا غياب الأمن الإجتماعي والغذائي حيث بلغ عدد الضحايا خلال العام 2021 على الطرقات ومحطات المحروقات والتعاونيات والملاحم اكثر من 15 قتيلاً و46 جريحاً.