أسرار الصحف الصادرة في يوم الخميس (18-3-2021)

النهار

غادرت قيادات سياسية بيروت في الأيام الاخيرة، منها من عاد في اليوم عينه، وبعضها مكث أياما من دون معرفة الأسباب والدوافع حول الزيارات وأهدافها.

لوحظ أن أحزابا وتيارات سياسية فعّلت إجراءاتها ومساعداتها بعد انفلات الشارع، وفي وضعية تشبه إلى حدّ كبير الأمن الذاتي.

بدأت مصارف تفرض رسوما جديدة على المودعين على شكل خوات لا مجال لرفضها في ظل عدم القدرة على فتح حسابات في مصارف أخرى.

الجمهورية

لفتت مصادر مراقبة الى أن عملية سرقة أموال الدعم من خلال تهريب السلع والمواد الأساسية الى الخارج وحرمان المواطنين منها تتواصل فيما لا تتم محاسبة أحد ولا إسترداد حقوق الناس المسروقة.

نصحت دولة عظمى بالإسراع في تأليف حكومة ولو عرجاء لمواجهة تداعيات الإنهيارات المتسارعة كالدومينو في لبنان.

أكد زعيم سياسي أن أسباب الأزمة القاتلة والمعطلة للبلد هي داخلية بنسبة تسعين في المئة.

اللواء

فوجئ رئيس وفد حزبي، خلال المحادثات في خارجية دولة كبرى “بمعلومات ما” لدى المكلف بالملف اللبناني، بدقة معلوماته، وقوة محاججاته..

صدرت “أوامر عليا” من جهات نافذة، وغير سياسية، بالحدّ من إرتفاع الدولار في السوق السوداء أمس!

بدأت مصارف كبرى، إقفال فروع لها في العاصمة على خلفية عدم الانتاجية، و”شدّ الأحزمة”.

نداء الوطن

في ظل الانشغال بارتفاع سعر الدولار تبين ان وتيرة توزيع اللقاحات من خارج المنصة الرسمية قد عادت الى وتيرة متصاعدة لبعض المحظيين والمتموّلين.

اعتبر مصدر قضائي أنّ الفساد في ملف تزويد البواخر بالفيول يوازي الفساد في ملف استقدام البواخر، ما يبرر امتناع إحدى الشركات المعنية عن المطالبة بقبض مستحقاتها لمدة خمسة عشر شهراً.

نقل مقربون من حاكم مصرف لبنان قوله إنّ “تدهور سعر الصرف واشتراط التجار التعامل بالدولار قد يحقق نتائج على مستوى السيولة بالعملات الأجنبية، كونه يتيح ضخ الدولارات الموجودة في المنازل”.

الأنباء

سُجل تصريح رسمي لمسؤول في حزبٍ فاعل يُقر فيه صراحةً بدورٍ أساسي لعبَته جهاتٌ وأحزاب أخرى في مهمة وطنية كانت محتكرة على حزبه لسنوات.

تعود لجنة ميدانية مشتركة مؤلفة من ممثلي أربعة أحزاب الى الاجتماع، وذلك بعد طلبٍ من رئيس حزب سياسي تحسساً منه بخطورة ما تؤول إليه الأوضاع.

البناء

تنتظر جهات داخلية وخارجية ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الليلة بعد مبادرة رئيس الجمهورية بدعوة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الى بعبدا للتفاهم على التشكيل وإلا الاعتذار وردّ الرئيس المكلف، وما إذا كان لدى السيد نصرالله مبادرة تفتح أفقاً للخروج من الأزمة.

توقعت مصادر أمميّة النجاح في التوصل لتقريب وجهات النظر بين التصور الأميركي لوقف النار في اليمن ورؤية أنصار الله. وقالت إن العقدة الخاصة بفتح مطار صنعاء تقترب من الحل وتبقى عقدة ميناء الحديدة بحاجة للمزيد من التشاور.