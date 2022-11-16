أسرار الصحف اللبنانية الصادرة (الأربعاء 16-11-2022)

النهار

_بعد السياحة الطبية للعراقيين زار وفد ليبي اتحاد الغرف اللبنانية حيث التقى رؤساء مستشفيات تمهيدا لعقد بروتوكولات لاستشفاء الليبيين في لبنان.

_تعتذر جهات نيابية وسياسية تنتمي الى تيار سياسي مسيحي بارز عن عدم الظهور في برامج سياسية لأكثر من خصوصية واعتبار.

_يلاحظ أن حجم الحجوزات لفترة الأعياد يفوق العام المنصرم ومعظمهم من العراقيين والاردنيين والمصريين إلى اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج.

_لم يستقبل مستشفى الكرنتينا معدات طبية مهمة غير متوافرة في لبنان بسبب الأشغال القائمة فيه وتشابك الصلاحيات والروتين الإداري.

الجمهورية

_نُقل عن مسؤول كبير قوله: لن نكون ملكيّين أكثر من الملك نحن نريد إجراء الإنتخابات الرئاسية سريعاً، بينما التعطيل يتأتّى من صراعات أهله.

_تلقّى أحد النواب التغييريين كلاماً قاسياً من بعض زملائه على خلفية وصفه لواقع التغييريين بالقاصر والمزري.

_سأل أحد المسؤولين مسؤولاً وسطياً: لماذا تصوّت كتلتك النيابية لصالح النائب ميشال معوّض؟ فردّ الأخير مُمازحاً معوّض ما بيتعوّض.

اللواء

_فوجئت أوساط شبه رسمية بموقف دولة كبرى من مسألة “هبة” ذات علاقة، بالطاقة، ففي وقت كانت فيه التأكيدات أن لا مشكلة، برزت معارضة قوية، فرملت الإجراءات بالكامل..

_تتحدث معلومات عن اتجاه للإدعاء على موظفين في عدد من الوزارات على خلفية ملفات مالية، بين سمسرات واختلاس..

_انتعشت حركة السمسرات لبيع العقارات في منطقة لبنانية حدودية بعد التوقيع على تفاهم الترسيم الحدودي..

نداء الوطن

_يزور رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل باريس اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين حول تحرك فرنسا لتسريع ملء الفراغ الرئاسي.

_عُلم أنّ نقاشات حادة حصلت بين أعضاء “كتلة الاعتدال الوطني” كادت ان تؤثر على وحدتها بسبب مواقف أحد نوابها من الاستحقاق الرئاسي.

_يعمد أحد النواب الى استثمار أزمة اجتماعية شمالية بشكل مفرط، بحيث بات شغله الشاغل، إطلاق التصريحات وتقديم الشكاوى القضائية المرتبطة بالموضوع، علماً أن بعض المعنيين تمنّى عليه إبعاد السياسة عن الملف.

البناء

_رد صحافي روسي على حملة التعليقات التي تناولت استعمال وزير الخارجية سيرغي لافروف لساعة وهاتف آبل بقوله إنه طالما تتم صناعتها في الصين فهي من مصدر صديق لكن هل نجحت أوروبا بتطبيق القاعدة التي تقول لا تستعمل ما يأتي من عدوك وأنهت اعتمادها على الغاز الروسي.

_علّق خبير عمل مع البنك الدولي على إفادة مصرف لبنان لمجلس النواب بأن احتياطاته تبلغ 10 مليارات دولار بالقول لو لم توقف حكومة الرئيس حسان دياب دفع سندات اليوروبوند لكان الرصيد تحت الصفر؛ وهذا يفسر الحملة على دياب لأن هدف المصارف ومصرف لبنان هو الإفلاس لبيع الذهب وأملاك الدولة.

الأنباء

_الاعلان عن لقاء سياسي جاء مضخماً اكثر من نتيجته وقد كان الرهان عليها أكبر بكثير.

_مؤشرات كثيرة توحي بأن معظم القوى الأساسية منفتحة على تسوية ولكن الغالبية تنتظر اشارة ما.