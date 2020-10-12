أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم الاثنين (12-أكتوبر-2020)

“النهار”:
ابدى مسؤولون في تيار سياسي استياءهم من موقف لنائبة رئيس التيار فضلت فيه ايران على السعودية وتوقع احدهم ان تقدم استقالتها بعد سلسلة من المواقف غير المدروسة.
دخل اصدقاء لزعيم سياسي ومرجع حكومي سابق على خط التهدئة وعدم إعطاء فرصة للسجالات وهذا ما تبدّى من خلال الرد الهادئ لأحد أبرز مساعدي الزعيم المذكور.
لوحظ أن وكالة “الاونروا” عملت بشكل سريع ومكثف على تقديم مساعدات للمخيمات الفلسطينية ربطا بالمخاوف من أن ينفجر الوضع الاجتماعي في داخلها ويتحول الى صراعات سياسية وأمنية.
“البناء”:
توقعت مصادر معنية بالملف الحكومي أن يتمسك الرئيس سعد الحريري إذا سار كل شيء إيجاباً بتوليه تأليف الحكومة بوزارات الطاقة والاتصالات والأشغال لارتباطها بملفات الخصخصة التي تشكل أحد بنود الخطة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.
قالت مصادر أممية إن الاتجاه لتسمية مبعوث أممي خاص بالنزاع بين أرمينيا وأذربيجان يدور حوله التشاور بين الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن ترجيح تسمية شخصية دبلوماسية ألمانية لهذه المهمة يتقدم سائر المقترحات لأسماء من موظفي الطاقم الأممي.
“الجمهورية”:
ـ لام أحد المقربين من أحد المراجع وزيرا سابقا على “خطوة متهورة” أقدم عليها الأخير وكادت توتر العلاقات بين مرجعين كبيرين.
ـ تبلّغ مرجع دبلوماسي معلومات من نظيره في دولة صديقة معلومات تتصل بتصرفات مجموعة لبنانية قد تهدّد العلاقات بين البلدين.
ـ نفت شركة لبنانية كبرى الحديث عن صفقة مالية مع دولة تخضع للعقوبات تتناول قطاعا حساسا يتعلق بسلسلة قوانين تحظر التعاطي معها.
“اللواء”:
ـ ناقش رؤساء الحكومات السابقون مطولاً خطوة ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة والمناخات السياسية الملائمة لها ومسار خروج البلد من الإنهيار الحالي!
ـ أبدى عدد من نواب التيار الحر حماسة لخطوة الحريري، رغم استمرار التحفظ الصامت الذي يُبديه رئيس التيار المؤيد لحكومة تكنو سياسية، ويعارض حكومة إختصاصيين دون مشاركة سياسيين!
ـ أبدت فعاليات الطريق الجديدة تخوفها من تأخر المساعدات الفورية للمتضررين في انفجار مستودع المحروقات ومداهمة أمطار الشتاء لعشرات البيوت المتضررة، على نحو ما حصل مع أهالي الجميزة ومار مخايل!
“نداء الوطن”:
ـ تردد أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عبّر عن انزعاجه من شخصيات في تياره تستبق كلمته في 13 تشرين وتروّج لأجواء معينة حيال مبادرة الرئيس سعد الحريري.
ـ عُلم أنّ تخبطاً في المواقف ساد خلال اجتماع حزبي على خلفية مبادرة الحريري التي شكلت مفاجأة للحاضرين وتباينت توجهاتهم إزاءها.
ـ بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية على منحها “إجازة مدفوعة” لمدة سنة مخصصة للبحث العلمي، غادرت زوجة أحد الوزراء مع أولادها لتستقر في باريس.
“الأنباء”:
غادرت شخصية حزبية حلقة تلفزيونية تم تسجيلها ولم تكمل التصوير، وذلك بعد إخفاقها في مواجهة العديد من الانتقادات التي وجّهها الجمهور المشارك.
لوحظ حصول حالات خلاف وبشكل متكرر، بين نقابات مهنية معنيّة بقطاع حيوي يتعرض لتحدّي كبير.