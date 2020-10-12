أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم الاثنين (12-أكتوبر-2020)

“النهار”:

ابدى مسؤولون في تيار سياسي استياءهم من موقف لنائبة رئيس التيار فضلت فيه ايران على السعودية وتوقع احدهم ‏ان تقدم استقالتها بعد سلسلة من المواقف غير المدروسة‎.‎

دخل اصدقاء لزعيم سياسي ومرجع حكومي سابق على خط التهدئة وعدم إعطاء فرصة للسجالات وهذا ‏ما تبدّى من خلال الرد الهادئ لأحد أبرز مساعدي الزعيم المذكور‎.‎

‎ ‎

لوحظ أن وكالة “الاونروا” عملت بشكل سريع ومكثف على تقديم مساعدات للمخيمات الفلسطينية ربطا بالمخاوف من ‏أن ينفجر الوضع الاجتماعي في داخلها ويتحول الى صراعات سياسية وأمنية.‏

“البناء‎”:

توقعت مصادر معنية بالملف الحكومي أن يتمسك الرئيس سعد الحريري إذا سار كل شيء إيجاباً بتوليه تأليف ‏الحكومة بوزارات الطاقة والاتصالات والأشغال لارتباطها بملفات الخصخصة التي تشكل أحد بنود الخطة التي ‏تقدّم بها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون‎.

قالت مصادر أممية إن الاتجاه لتسمية مبعوث أممي خاص بالنزاع بين أرمينيا وأذربيجان يدور حوله التشاور بين ‏الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن ترجيح تسمية شخصية دبلوماسية ‏ألمانية لهذه المهمة يتقدم سائر المقترحات لأسماء من موظفي الطاقم الأممي‎.‎

“الجمهورية‎”:

ـ لام أحد المقربين من أحد المراجع وزيرا سابقا على “خطوة متهورة” أقدم عليها الأخير وكادت توتر العلاقات ‏بين مرجعين كبيرين‎.

ـ تبلّغ مرجع دبلوماسي معلومات من نظيره في دولة صديقة معلومات تتصل بتصرفات مجموعة لبنانية قد تهدّد ‏العلاقات بين البلدين‎.

ـ نفت شركة لبنانية كبرى الحديث عن صفقة مالية مع دولة تخضع للعقوبات تتناول قطاعا حساسا يتعلق بسلسلة ‏قوانين تحظر التعاطي معها‎.‎

“اللواء”‎:

ـ ناقش رؤساء الحكومات السابقون مطولاً خطوة ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة والمناخات السياسية الملائمة ‏لها ومسار خروج البلد من الإنهيار الحالي‎!

ـ أبدى عدد من نواب التيار الحر حماسة لخطوة الحريري، رغم استمرار التحفظ الصامت الذي يُبديه رئيس التيار ‏المؤيد لحكومة تكنو سياسية، ويعارض حكومة إختصاصيين دون مشاركة سياسيين‎!

ـ أبدت فعاليات الطريق الجديدة تخوفها من تأخر المساعدات الفورية للمتضررين في انفجار مستودع المحروقات ‏ومداهمة أمطار الشتاء لعشرات البيوت المتضررة، على نحو ما حصل مع أهالي الجميزة ومار مخايل‎!‎

“نداء الوطن‎”:

ـ تردد أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عبّر عن انزعاجه من شخصيات في تياره تستبق كلمته في ‏‏13 تشرين وتروّج لأجواء معينة حيال مبادرة الرئيس سعد الحريري‎.

ـ عُلم أنّ تخبطاً في المواقف ساد خلال اجتماع حزبي على خلفية مبادرة الحريري التي شكلت مفاجأة للحاضرين ‏وتباينت توجهاتهم إزاءها‎.

ـ بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية على منحها “إجازة مدفوعة” لمدة سنة مخصصة للبحث العلمي، غادرت ‏زوجة أحد الوزراء مع أولادها لتستقر في باريس‎.‎

“الأنباء”:

‏غادرت شخصية حزبية حلقة تلفزيونية تم تسجيلها ولم تكمل التصوير، وذلك بعد إخفاقها في مواجهة العديد من ‏الانتقادات التي وجّهها الجمهور المشارك.‏

لوحظ حصول حالات خلاف وبشكل متكرر، بين نقابات مهنية معنيّة بقطاع حيوي يتعرض لتحدّي كبير. ‏