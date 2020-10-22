أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم الخميس (22-أكتوبر-2020)

“النهار”

فواتير ملغومة…

فشل احد النواب في الحصول على مساعدة مرضية بقيمة 400 مليون ليرة ثمن ادوية لزوجته يقول انه احضرها من الخارج من دون فواتير مثبتة.

الخير لقدام…

يقول سياسي مخضرم إن هناك ثورة وأزمة اجتماعية قد تنفجر قريباً، تتمثّل بإفلاس الصناديق الضامنة والمنح المدرسية والمساعدات.

حاجة مالية…

تردّد كريمة رئيس تيار سياسي أمام زملائها في سنتها الجامعية الأولى، أن والدها لا يملك المال الكافي لدفع قسطها الجامعيّ.

“الجمهورية”

بلغت قدرة المستشفيات على استقبال مرضى كورونا حدها الأقصى، وأصبح متعذراً إيجاد سرير واحد شاغر في لبنان.

ألغى سفير دولة عربية لقاءاته بضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر لأكثر من سبب يتصل بمجريات المرحلة المقبلة.

سئل قطب نيابي عن صحة ما تردد عن نية مرجع كبير تقديم إستقالته، فقال: يمكن أن أصدق ذلك إن كانت الشمس تشرق من الغرب.

“اللواء”

همس

نصح مرجع كبير باتباع الوسائل الدستورية في مقاربة ملف خلافي واسع ومعقد.

غمز

لم ينتهِ «الدوار الخلافي» داخل حزب عقائدي، على الرغم من الانتخابات، والحديث عن حسم لغير مصلحته إقليمياً.

لغز

يواجه قطب نيابي إحراجاً حقيقياً تجاه الموقف الذي يتعين عليه اتخاذه، في ظل ميوله ومصالحه.