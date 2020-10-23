أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم الجمعة (23-أكتوبر-2020)

النهار

سمعت مرجعية طائفية شكوى مؤسسات تابعة لها من توزيع شركة كبيرة مساعدات اعتبرت انها تصب لدى لون طائفي واحد.

عُلم أنّ موسكو أجرت اتصالات بعيدة من الأضواء قبل الاستشارات النيابية مع بعض القوى الإقليمية لتسهيل تكليف الرئيس سعد الحريري، على أن يكون للسفير الروسي الجديد في بيروت دور مواكب للملف اللبناني وإعادة إثارة موضوع النازحين السوريين الذي كان في عهدة سلفه.

تتوالى عمليات صرف موظفين ومعلمين في القطاع الخاص والمؤسسات السياحية من دون تدخلات نقابية أو سياسية في ظل الإفلاس الذي يخيم على البلد.

الجمهورية

نُقل عن مسؤول كبير قوله: إن مشكلة أحد المراجع تكمن في مستشاريه الذين يقدمون لخصومه خدمات مجانية عند كل محطة.

تبلّغ مرجع أمني بضرورة التشديد في التدابير الأمنية في المرحلة المقبلة تجاه بعض البعثات الأجنبية.

علّق مسؤول حزبي على وضع حليفه وقال: نريد أن نحميه من غيره، لكنه لا يساعدنا على أن نحميه من نفسه.

اللواء

حسب معلومات دبلوماسي نافذ في بيروت، فإن عاصمة كبرى انتزعت موافقات على “سيناريو أعدَّه بإتقان” لوضع نهاية سعيدة للتكليف بتأليف حكومة.

تفاجأت جهات أمنية بحجم المبالغ التي يتعرّض أصحابها للسرقات، والأطراف الضالعة بها.

من المستبعد أن تنجح محاولات تجري لضم مسؤول، أصبح سابقاً إلى نادي سياسي ضيّق ومؤثر!

نداء الوطن

يتردّد أنّ الادارة الفرنسية تستعدّ لاستضافة رؤساء الكتل النيابية اللبنانية مطلع العام للمشاركة في طاولة حوار وطني تتناول مستقبل النظام.

توقّفت مصادر قضائية عند قرار قضائي أصدرته قاضية في مجلس شورى الدولة اعتبرت فيه شركة سوليدير غير شرعية لإنتهاء مدّتها.

عبّر أحد النواب في مجلس خاص عن انزعاجه من رئيس حزب سياسي بسبب عدم موافقة الاخير على أن تقاطع الكتلة الاستشارات تضامناً مع رئيسها.

الأنباء

ترددت معلومات أن شخصية كانت ابتعدت عن العمل السياسي، تعمّد تيار سياسي آخر تسريب طرحها لموقع رسمي.

كان لافتاً الخيار الحكومي لنائب بيروتي، وقد ربط بعض المراقبين بين هذا الخيار وبين ما نُقل عن غض نظر من دولة معنية.

البناء

توقفت مصادر دبلوماسيّة أمام حصول تسمية الرئيس سعد الحريري بعدد غير ضروري لفوزه بالتكليف كمرشح وحيد، لكنه يمثل فرصة تشكيل أغلبية نيابية من دون ممانعة حزب الله، رغم عدم مشاركته فيها وبقائه تضامناً مع حليفه التيار الوطني الحر خارجها.

تراقب مصادر أميركيّة الصمت الروسي تجاه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية للبنان برعاية أميركية واتصالها بثروات الغاز في ظل الصراع حول شبكات الأنابيب إلى أوروبا بين مشروع روسي تركي تسعى موسكو لضم سورية إليه وآخر برعاية أميركية، يضمّ مصر واليونان وقبرص و”إسرائيل” تسعى واشنطن لضم لبنان اليه.