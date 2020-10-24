أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم السبت (24-أكتوبر-2020)

أسرار النهار

لوحظ ان نوابا غابوا سواء من المؤيدين او المعارضين لتسمية الحريري لكنهم احتسبوا في عداد الحاضرين ولم يسجل سوى غياب اثنين.

يلاحظ أنّ الأحزاب العقائدية لم تُصدر أي موقف أو بيان حول موضوع الترسيم ويتجنّب قادتها ومحازبوها الخوض في هذه المسألة كونهم يتلقون الدعم المالي والسياسي من حزب نافذ يغطي عملية الترسيم.

عُلم أنّ موقف نائب ورئيس حزب من عدم تسمية الحريري وتصعيده السياسي ومقاطعته الاستشارات، يعود إلى عدم تلقيه أي اتصال من الحريري قبل مرحلة التكليف .

أسرار اللواء

تسعى دول إقليمية، معروفة بارتباطاتها، بالترويج لإحداث تغيير جذري في الإدارة الأميركية، يقضي بإبعاد ترامب لمصلحة فريق الربيع العربي!

نجح قطب نيابي بترميم الجسر الذي يربط بين قطبين، على خلفية التلاقي على الأهداف!

تجاوزت جهات إقليمية ودولية لائحة شروط، ذات صلة بآلية تأليف الحكومة، على نحو يتجاوز ما حصل في محاولة تأليف الحكومتين السابقتين.

خفايا نداء الوطن

طرحت أسئلة عن السبب الذي دفع وزير الزراعة والثقافة الى ترؤس لجنة المكتبات الوطنية التي يرأسها عادة مدير عام.

علم ان الجمعية العمومية لشركة “زين” انعقدت امس بخمس دقائق وأقرت طلب الشركة نقل الموظفين الى “ميك?” ودفع مستحقاتهم، فيما ينتظر ان تعقد الاسبوع المقبل جمعية عمومية ثانية لنقل الادارة الى الدولة.

يتردد أن نائباً في جبل لبنان قريباً من “حزب الله” يسعى جاهداً مع الاميركيين لعدم وضعه على لائحة العقوبات، مذكّراً بتاريخه السابق في التعاون معهم.

البناء

خفايا

قالت مجموعات مشاركة في الحراك المدني إن توزيعاً طائفياً يتمّ للمجموعات من قبل السفارات الغربية الداعمة لمنظمات المجتمع المدني لصالح التركيز على الدعم للمجموعات العاملة في المناطق المسيحيّة وتخفيف حجم الموازنات المخصّصة للمجموعات الأخرى وربطت ذلك بالرهانات الانتخابيّة في مواجهة التيار الوطني الحر.

كواليس

توقعت مصادر إيرانية أن ينطلق مشروع التعاون العسكري الإيراني الصيني ومثله الإيراني الروسي في المجال العسكري الجوي، سواء صناعة شبكات صاروخية للدفاع الجوي أو تصنيع الطائرات الحربية وصولاً لصناعة الأقمار الصناعية وحاضنات إطلاقها.

الجمهورية

تبلغ موفد أممي بوقف تحركات كان ينوي القيام بها وقيل له لأسباب أمنية ولما راجع المعنيين أبلغ أن حال الاستنفار لا تعلن لاسباب صحية أو بيئية.

يعتبر مسؤولون في حزب فاعل إن خيارات رئيس تيار حليف لن تفيده.

إعتبر مسؤول كبير أن أحد الاحزاب وضع نفسه خارج التسوية الحكومية نتيجة خطأ في قراءته للواقع السياسي.

الانباء

*ينفرد بتحذيراته

حزب سياسي يكاد ينفرد بتحذيراته شبه اليومية من خطر وباء كورونا المستفحل في ظل تراخي رسمي وقرارات يتيمة لا تكفي لمواجهة الانتشار الكبير للوباء.

*مسؤول بلا كمامة

مسؤول بارز ظهر مراراً في اليومين الماضيين من دون التزام إجراءات الوقاية ودون ارتداء الكمامة رغم إصابته بفترة غير بعيدة بفيروس كورونا.