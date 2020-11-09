أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم الاثنين (09-نوفمبر-2020)

صحيفة النهار‎

ـ يقول وزير سابق ان “حزب الله” نجح في تأخير الحكومة وتفخيخ المبادرة الفرنسية طمعاً في مكاسب اكثر من ‏الاميركي بوساطة الفرنسيين‎.

ـ يلاحظ ان الدولة غائبة عن معظم المناطق اذ يغيب الالتزام بالاقفال او منع التنقل ليلا الا في بيروت وضواحيها ‏ولا تسعى البلديات الى ملاحقة احد من المخالفين‎.

ـ لوحظت الردود العنيفة من قبل نواب وقياديي حزب مسيحي فاعل بعدما كثرت الأقاويل بأنّ هذا الحزب بات ‏معزولاً ولا حلفاء له‎.‎

– حرص التيار الوطني الحر على منع اي تحركات بالتجاه السفارة الأميركية لعلمه لا مكان توسيع العقوبات لتشمل كل المشاركين وحرمانهم اي تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة ودول أخرى .

صحيفة البناء‎

خفايا‎

توقفت سفارات أوروبيّة أمام إشارات النائب جبران باسيل لملفات أخرى غير العلاقة بحزب الله في سياق ‏المفاوضات الأميركيّة لتفادي العقوبات وحاولت معرفة ما إذا كان ملف النازحين السوريين وملف ترسيم الحدود ‏من بينها‎.

كواليس‎

قالت جهة دبلوماسية إن هناك فرقاً بين التريث التقليديّ الروسيّ والصينيّ في تهنئة الرئيس الأميركي المنتخب ‏بانتظار صدور النتائج الرسميّة ومواقف لحلفاء أميركا في المنطقة اعتادوا الإسراع بتهنئة الرئيس الأميركي ‏المنتخب ويتريّثون اليوم وفي طليعتهم السعودية‎.‎

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صحيفة الجمهورية‎

ـ من المتوقع أن تشهد إحدى الإنتخابات الحزبية الفرعية مفاجأة في الوسط السياسي بفعل ظاهرة جديدة لم تشهدها ‏أحزاب أخرى‎.

ـ تستعد مجموعة من قادة الطوائف لإصدار بيان شديد اللهجة يتناول أحداثا تشهدها دولة غربية ويسجل موقفا ‏يدين ما حصل‎.

ـ نُقل عن دبلوماسي جديد أنه فوجىء بجدول أعمال مكثف تركه سلفه وعليه العمل ليل نهار من أجل تأمينه كاملا‎.

صحيفة اللواء‎

ـ إستبعدت أوساط مطلعة إنجاز تأليف الحكومة سريعاً، بعدما تعددت الجهات المتدخلة، وكثر الطباخون، وتضاربت ‏المصالح مع مطالب الأطراف الحزبية، ونسفت كل معايير حكومة الإختصاصيين‎.

ـ أكدت معلومات ديبلوماسية وصلت إلى بيروت أواخر الأسبوع وجود عدد من شخصيات الصف الأول في العمل ‏السياسي على لائحة العقوبات المقبلة، وأن جبران باسيل كان بمثابة أول الغيث‎.

ـ وجهت جهات محيطة برئيس التيار الوطني الحر سهام الإتهامات لعدد من الشخصيات المسيحية الناشطة في ‏اللوبي اللبناني في واشنطن بإعداد الملفات التي إستند إليها قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض العقوبات على ‏باسيل‎.

صحيفة نداء الوطن‎

ـ بينما يعاني المزارعون سنوياً من أزمة تصريف انتاج زيت الزيتون ويضطرون الى تكديسه في الخوابي، ‏فوجئوا نهاية الاسبوع الماضي بقرار غير معلل للوزير المختص يمنع التصدير إلى الخارج إلا بقرار منه‎.

ـ سألت جهات رقابية كيف لمدير عام عُيّن أخيراً أن ينال إجازة جامعية بإدارة الأعمال من إحدى جامعات الشمال ‏وهو لم يزر الجامعة إلا مرات نادرة‎.

ـ أكدت مصادر في “التيار الوطني الحر” ان تداول اسم طوني حداد بصفته “الخائن” الذي قصده باسيل ناجم عن ‏تسريبات ولا شيء رسمياً حتى الآن لدى مؤسسات التيار‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎- شكّل قرار رسمي بالمشاركة في مؤتمر إقليمي موضع استغراب طالما أن النتيجة محسومة سلفاً بعدم الجدوى.‎

– بات فريق سياسي يتصرف إزاء تأليف الحكومة على أنها آخر الفرص المتاحة، وسيرفع سقف شروطه وفق هذا ‏المنطق‎.‎