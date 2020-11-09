أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في يوم الاثنين (09-نوفمبر-2020)

صحيفة النهار
ـ يقول وزير سابق ان “حزب الله” نجح في تأخير الحكومة وتفخيخ المبادرة الفرنسية طمعاً في مكاسب اكثر من الاميركي بوساطة الفرنسيين.
ـ يلاحظ ان الدولة غائبة عن معظم المناطق اذ يغيب الالتزام بالاقفال او منع التنقل ليلا الا في بيروت وضواحيها ولا تسعى البلديات الى ملاحقة احد من المخالفين.
ـ لوحظت الردود العنيفة من قبل نواب وقياديي حزب مسيحي فاعل بعدما كثرت الأقاويل بأنّ هذا الحزب بات معزولاً ولا حلفاء له.
– حرص التيار الوطني الحر على منع اي تحركات بالتجاه السفارة الأميركية لعلمه لا مكان توسيع العقوبات لتشمل كل المشاركين وحرمانهم اي تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة ودول أخرى .
صحيفة البناء
خفايا
توقفت سفارات أوروبيّة أمام إشارات النائب جبران باسيل لملفات أخرى غير العلاقة بحزب الله في سياق المفاوضات الأميركيّة لتفادي العقوبات وحاولت معرفة ما إذا كان ملف النازحين السوريين وملف ترسيم الحدود من بينها.
كواليس
قالت جهة دبلوماسية إن هناك فرقاً بين التريث التقليديّ الروسيّ والصينيّ في تهنئة الرئيس الأميركي المنتخب بانتظار صدور النتائج الرسميّة ومواقف لحلفاء أميركا في المنطقة اعتادوا الإسراع بتهنئة الرئيس الأميركي المنتخب ويتريّثون اليوم وفي طليعتهم السعودية.
صحيفة الجمهورية
ـ من المتوقع أن تشهد إحدى الإنتخابات الحزبية الفرعية مفاجأة في الوسط السياسي بفعل ظاهرة جديدة لم تشهدها أحزاب أخرى.
ـ تستعد مجموعة من قادة الطوائف لإصدار بيان شديد اللهجة يتناول أحداثا تشهدها دولة غربية ويسجل موقفا يدين ما حصل.
ـ نُقل عن دبلوماسي جديد أنه فوجىء بجدول أعمال مكثف تركه سلفه وعليه العمل ليل نهار من أجل تأمينه كاملا.
صحيفة اللواء
ـ إستبعدت أوساط مطلعة إنجاز تأليف الحكومة سريعاً، بعدما تعددت الجهات المتدخلة، وكثر الطباخون، وتضاربت المصالح مع مطالب الأطراف الحزبية، ونسفت كل معايير حكومة الإختصاصيين.
ـ أكدت معلومات ديبلوماسية وصلت إلى بيروت أواخر الأسبوع وجود عدد من شخصيات الصف الأول في العمل السياسي على لائحة العقوبات المقبلة، وأن جبران باسيل كان بمثابة أول الغيث.
ـ وجهت جهات محيطة برئيس التيار الوطني الحر سهام الإتهامات لعدد من الشخصيات المسيحية الناشطة في اللوبي اللبناني في واشنطن بإعداد الملفات التي إستند إليها قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض العقوبات على باسيل.
صحيفة نداء الوطن
ـ بينما يعاني المزارعون سنوياً من أزمة تصريف انتاج زيت الزيتون ويضطرون الى تكديسه في الخوابي، فوجئوا نهاية الاسبوع الماضي بقرار غير معلل للوزير المختص يمنع التصدير إلى الخارج إلا بقرار منه.
ـ سألت جهات رقابية كيف لمدير عام عُيّن أخيراً أن ينال إجازة جامعية بإدارة الأعمال من إحدى جامعات الشمال وهو لم يزر الجامعة إلا مرات نادرة.
ـ أكدت مصادر في “التيار الوطني الحر” ان تداول اسم طوني حداد بصفته “الخائن” الذي قصده باسيل ناجم عن تسريبات ولا شيء رسمياً حتى الآن لدى مؤسسات التيار.
صحيفة الأنباء
- شكّل قرار رسمي بالمشاركة في مؤتمر إقليمي موضع استغراب طالما أن النتيجة محسومة سلفاً بعدم الجدوى.
– بات فريق سياسي يتصرف إزاء تأليف الحكومة على أنها آخر الفرص المتاحة، وسيرفع سقف شروطه وفق هذا المنطق.