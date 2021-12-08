أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم ‏

صحيفة البناء
ـ كواليس:
قال دبلوماسي روسي سابق إن الأميركي العاجز عن تحقيق انتصارات فعلية في زمن التراجع الاستراتيجي، يقوم بتصنيع معارك وهمية لتظهير إنتصارات على الورق، مثل اتهام روسيا بمشروع غزو أوكرانيا والصين بمشروع غزو تايوان والإيحاء أن التهديد الأميركي منع حدوث ذلك.
ـ خفايا:
أكدت مصادر حكومية استعصاء مشاريع التسوية التي تمهد الطريق لإطلاق المسار النيابي في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت نحو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بسبب إصرار أحد طرفي التسوية على صفقة شاملة تطال التعيينات والتحالفات الانتخابية ومصير الطعن بقانون الانتخابات.
صحيفة اللواء
بدأت إجراءات تتخذ في بعض بلدان المنطقة، تحسباً لإنهيارات مفاجئة في مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني.
لا يملك مسؤولون إجابات محددة حول أسئلة في محادثات بعثة صندوق النقد، لذا لن يكون هناك توقيع على أي اتفاقية هذا العام.
تنام المعاملات الملحّة في “بيروقراطية” الإدارات والمؤسسات العامة، مما يلحق الضرر الفادح بمصالح مقدّميها، ولا جهات للمراجعة أو المساءلة، بحجج واهية.
صحيفة نداء الوطن
ـ قلّلت مصادر متابعة من أهمية حديث وزير الداخلية أمس الأول عن كشف عملية تهريب كبتاغون وذكّرت بأنه بعدما كشفت المملكة العربية السعودية عن شحنة الرمان المحشو بالمخدرات تم الإعلان عن ضبط عمليات تهريب في أوقات متقاربة من مرفأ صيدا ومطار بيروت ومرفأ بيروت ولكن بعد ذلك بدا وكأن عمليات الضبط قد توقفت من دون معرفة السبب.
ـ يقال ان احد المقاولين الذين فرضت عليهم عقوبات قد استفاد من معاملة مصرفية خاصة من خلال تحويل حساباته بالليرة الى الدولار الاميركي بسعر الصرف الرسمي.
ـ يتردد انّ مرجعيتين بارزتين تتبادلان سراً الاتهامات بعرقلة التسويات السياسية التي من شأنها أن تعيد إحياء الحكومة.
صحيفة الجمهورية
ـ إستغرب وفد غير عربي زار بيروت من عدم تسريب أي من المناقشات التي جرت بينه ومسؤول رسمي كما جرت العادة من قبل.
ـ قالت أوساط مسؤول كبير إن زيارته لدولة عربية قريبة، لكن موعدها لم يحدد بعد وإن توسيعها إلى جولة عربية رهن المعطيات.
ـ تؤكد سلطة مالية وجمعية المصارف بطلان صحة الأخبار عن ضرورة تبديل الدولارات القديمة بأخرى جديدة، لكن كلاهما يقول إن مسؤولية إصدار إيضاح تقع على الآخر.
صحيفة النهار
ـ جهات بارزة في لبنان سألت عما إذا كان جرى التطرق في جولة الرئيس الفرنسي الى مسألة مرجع حكومي سابق لما تربطه به من صداقة وعلاقات طيبة.
ـ لوحظ عدم استكمال المصالحات في الجبل التي جاءت على خلفية أحداث حصلت، ومرد ذلك، وفق المتابعين، إلى عدم نضوج التوافق والتواصل بين مرجعيتين سياسيتين.
ـ تشهد منازل ومقار سياسية وحزبية ” طحشة” وساطات من قبل ذوي عسكريين في معظم الأجهزة الأمنية لتسريحهم.
.
صحيفة الأنباء
*اشاعات غير بريئة
اشاعات مالية غير بريئة تهدف الى سرقة اموال اللبنانيين والغريب هو صمت الجهات المعنية وعدم توضيح حقيقة الأمور.
*لا حلحلة
تطورات ملف قضائي لا توحي بدقة ما يشاع عن حلحلة قريبة على خط أزمة ذات صلة.