أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم ‏

صحيفة البناء‎ ‎

ـ كواليس‎: ‎

قال دبلوماسي روسي سابق إن الأميركي العاجز عن تحقيق انتصارات فعلية في زمن التراجع ‏الاستراتيجي، يقوم بتصنيع معارك ‏وهمية لتظهير إنتصارات على الورق، مثل اتهام روسيا بمشروع غزو ‏أوكرانيا والصين بمشروع غزو تايوان والإيحاء أن التهديد ‏الأميركي منع حدوث ذلك‎. ‎

ـ خفايا‎: ‎

أكدت مصادر حكومية استعصاء مشاريع التسوية التي تمهد الطريق لإطلاق المسار النيابي في التحقيق ‏بانفجار مرفأ بيروت نحو ‏المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بسبب إصرار أحد طرفي التسوية على ‏صفقة شاملة تطال التعيينات والتحالفات الانتخابية ‏ومصير الطعن بقانون الانتخابات‎.‎

صحيفة اللواء‎ ‎

‎ ‎بدأت إجراءات تتخذ في بعض بلدان المنطقة، تحسباً لإنهيارات مفاجئة في مفاوضات فيينا حول النووي ‏الإيراني‎. ‎

‎ ‎لا يملك مسؤولون إجابات محددة حول أسئلة في محادثات بعثة صندوق النقد، لذا لن يكون هناك توقيع على ‏أي اتفاقية هذا العام‎. ‎

‎ ‎تنام المعاملات الملحّة في “بيروقراطية” الإدارات والمؤسسات العامة، مما يلحق الضرر الفادح بمصالح ‏مقدّميها، ولا جهات للمراجعة ‏أو المساءلة، بحجج واهية‎.‎

صحيفة نداء الوطن‎ ‎

ـ قلّلت مصادر متابعة من أهمية حديث وزير الداخلية أمس الأول عن كشف عملية تهريب كبتاغون وذكّرت بأنه ‏بعدما كشفت المملكة ‏العربية السعودية عن شحنة الرمان المحشو بالمخدرات تم الإعلان عن ضبط عمليات تهريب ‏في أوقات متقاربة من مرفأ صيدا ومطار ‏بيروت ومرفأ بيروت ولكن بعد ذلك بدا وكأن عمليات الضبط قد توقفت ‏من دون معرفة السبب‎. ‎

ـ يقال ان احد المقاولين الذين فرضت عليهم عقوبات قد استفاد من معاملة مصرفية خاصة من خلال تحويل ‏حساباته بالليرة الى الدولار ‏الاميركي بسعر الصرف الرسمي‎. ‎

ـ يتردد انّ مرجعيتين بارزتين تتبادلان سراً الاتهامات بعرقلة التسويات السياسية التي من شأنها أن تعيد إحياء ‏الحكومة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎ ‎

ـ إستغرب وفد غير عربي زار بيروت من عدم تسريب أي من المناقشات التي جرت بينه ومسؤول رسمي كما ‏جرت العادة من قبل‎. ‎

ـ قالت أوساط مسؤول كبير إن زيارته لدولة عربية قريبة، لكن موعدها لم يحدد بعد وإن توسيعها إلى جولة عربية ‏رهن المعطيات‎. ‎

ـ تؤكد سلطة مالية وجمعية المصارف بطلان صحة الأخبار عن ضرورة تبديل الدولارات القديمة بأخرى جديدة، ‏لكن كلاهما يقول إن ‏مسؤولية إصدار إيضاح تقع على الآخر‎.‎

صحيفة النهار‎ ‎

ـ جهات بارزة في لبنان سألت عما إذا كان جرى التطرق في جولة الرئيس الفرنسي الى مسألة مرجع حكومي ‏سابق لما تربطه به من ‏صداقة وعلاقات طيبة‎. ‎

ـ لوحظ عدم استكمال المصالحات في الجبل التي جاءت على خلفية أحداث حصلت، ومرد ذلك، وفق المتابعين، إلى ‏عدم نضوج ‏التوافق والتواصل بين مرجعيتين سياسيتين‎. ‎

ـ تشهد منازل ومقار سياسية وحزبية ” طحشة” وساطات من قبل ذوي عسكريين في معظم الأجهزة الأمنية ‏لتسريحهم‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎اشاعات غير بريئة

اشاعات مالية غير بريئة تهدف الى سرقة اموال اللبنانيين والغريب هو صمت الجهات المعنية وعدم توضيح حقيقة ‏الأمور‎.‎

‎*‎لا حلحلة

تطورات ملف قضائي لا توحي بدقة ما يشاع عن حلحلة قريبة على خط أزمة ذات صلة‎.‎